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潘迪藍：美火力全開 中美關係急惡化

【明報專訊】美中關係急速惡化，主要原因似乎是美國總統特朗普決定，他競選連任的活動將以「對中國強硬」為主軸。這麼一來，他就可以將公眾的注意力，由他對新冠狀病毒肺炎處理拙劣以及間接令美國經濟衰退，轉移到他競選連任的對手前副總統拜登的兒子在中國大陸業務上。由現在到11月，中美兩國之間的爭端可能還會大幅惡化，美國的行動正開始從科技擴散至金融。

5月15日，美國商務部就宣布了一項新規例，要求任何為華為製造晶片的半導體生產商，都需要事先向它申請出口許可證，只要那些晶片使用了美國軟件設計，或者在生產過程中使用了某些源於美國的技術。如果嚴格執行，這項新規例足以令華為癱瘓。

對於台積電以及美國的晶片及零件供應商來說，這項新規例亦令它們頭疼，因為台積電的營收有大約15%來自華為晶片的代工業務。不過，華為和台積電或許仍有一些法律空間減低這項新規例的衝擊，目前還未清楚其全部影響。此外，5月11日，特朗普政府亦要求管理500萬名美國公務員退休金、總資產達5940億美元的「聯邦僱員退休金」（Thrift Savings Plan, TSP），不能夠投資於任何包括內資企業股票的基金。儘管美國政府其實沒有法定權力告訴這個退休金的董事會應該怎樣做，但5個董事會成員中有3人的任期已屆滿，很快將會由白宮審查的新成員取代。

這一系列活動帶出了幾個問題。

首先，美國政府針對華為的行動的目的究竟是什麼？是要完全摧毁華為？是要阻止華為在美國和它的盟國境內建設5G網絡？是要迫使華為和美國政府達成一份類似2018年中興通訊（0763）與美國政府達成的「城下之盟」？若目的真的是後者，華為將可以繼續經營，但它就要自願接受美國政府的侵入性監督，自主權會被削弱很多。

內地應減壁壘 而非增壁壘

其次，中國大陸可以採取什麼行動報復美國加強限制對華技術出口？簡單來說，中國大陸可以採取的行動十分有限。因為它仍然嚴重倚賴美國科技的零部件和系統，而且它正焦急地想辦法令外資的供應鏈繼續紮根在內地，而不是讓那些供應鏈轉移到越南和印度，或者回流美國。因此，儘管美國商務部針對華為的新出口管制措施立即激發了具民族主義的內地媒體討論，應該將蘋果、高通、思科和波音等美國公司納入中國已研究多時的「不可靠實體清單」，對它們進行調查或制裁，但實際情况是，打擊這幾家公司並不符合中國的利益，尤其是在針對華為的新規例的影響尚未完全明朗化之前。

或許，內地政府的最佳選擇，是繼續進行它一直在做的事情──減少投資壁壘，吸引美國公司擴大在內地的投資，這在金融業就最明顯。在金融板塊，外資的持股上限大部分已被降低，或者很快將會取消。而港股通和債券通計劃亦可以令到內地的投資組合較具吸引力。

此外，一些科技板塊也會受惠。例如，特斯拉（Tesla）在2018年就結束了它在亞太區其他地方的運作，開始在上海建立一間大型工廠。這乃是美國汽車公司在內地的第一家獨資工廠，還從中資銀行手上獲得14億美元的融資。直至目前為止，這種策略都是奏效的。儘管中美之間爆發了貿易戰和科技戰，但過去幾年，美國對內地的直接投資一直保持穩定，每年都有大約150億美元。但另一方面，由於內地企業現在覺得，美國對它們充滿敵意；加上內地在2015至2016年間出現資本外流之後，實施了資本管制，內地對美國的直接投資現時已經幾乎陷於停頓。

第三個問題是：隨着美國政府嚴格限制美國機構在內地投資，投資者是否要擔心，中美之間的科技冷戰已經開始擴散到金融冷戰？TSP的例子令人氣餒，但相關投資的規模很小，只影響大約50億美元。大部分美國投資機構的資金都來自州政府、市政府和私營基金，這些都是美國政府較難影響的。不過，可以合理地推測，隨着美國政府對中國發動全面遏制，以及美國公眾對中國的觀感日益惡化，將會有愈來愈大的壓力限制這些基金在內地投資，甚或要它們從內地完全撤資。雖然短期內還未致於出現這種情况，但就值得觀察。

特朗普選舉打「中國牌」求翻盤

第四個問題，為什麼美國與中國達成第一階段的貿易協議之後還沒有多久，特朗普就對中國採取這麼強硬的態度？在2月份時，特朗普還曾經一度否決對中國實行更嚴格的出口科技限制，反對禁止美國通用電氣（GE）與法國賽峰集團（SAFRAN）的合資公司CFM國際航發集團向內地的C919民航機供應其LEAP-1C發動機，理由是這會令到中國很難執行兩國貿易協議中的增加購買美國產品條款。答案就是新冠狀病毒肺炎。這不單是因為疫情令美國國內出現極大的混亂，特朗普必須將公眾的注意力轉移，他才有可能成功連任；亦因為疫情令到中國很難實現在2年內增加進口2000億美元的美國產品的目標。特朗普不太可能好像他最近威脅那樣完全撕毁貿易協議，因為他仍然需要中國購買大豆和其他農產品，來取得農業發達的州份的選民的支持。但是，以整份貿易協議來說，相信會有很多條款達不到原定的目標，所以特朗普沒有什麼理由將它作為政績來宣傳，反而有很多理由放任對華強硬的幕僚去做事。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]

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