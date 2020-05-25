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李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：傻仔才跟迪士尼環球影城鬥

【明報專訊】海洋公園存亡，坊間已有不少討論。天花亂墜紙上談兵的多，觸及數字的極少。頂多是看看入場人數、收入和盈虧，得出盛智文年代較孔令成年代較好的結論。小弟倒認為，現在海洋公園根本難以收支平衡，神仙難救，大家應該放棄「換走管理層就有錢賺」的幻想。

小弟的說法，當然有數字支持。本文將探討「主題公園」行業結構。數據主要取自The Park Database網站，未必是最新數字，但大家可以看到行業生態。

海洋公園收入僅屬「第三班」

多得全球化和廉航，出國旅遊變得極普及。但和其他行業一樣，全球化也導致行業競爭加大，勝者全取。以往出國是大事，小弟少時去荔園掟香口膠已經很高興。但現在是全球競爭，小學生也一年去幾次日本，世界已變了。

主題公園是一將功成萬骨枯：全世界4%的主題公園，佔了60%的收入。不幸地，海洋公園並不在4%之列。稱得上「超級主題公園」，年收入超過10億美元的，只有美國和日本的迪士尼和環球影城（兩大巨頭）。次一級，年收入達到3.5億至10億美元的，包括香港和巴黎迪士尼，以及新加坡環球影城。至於海洋公園嘛，年收入約2億美元，是第三班的主題公園了。

某程度上，入場人數相當重要。主題公園本身有相當強的品牌效應，搞旺場，人人覺得非去不可，自然可以吸引更多新客，舊客也去完一次又一次。場地冷清，想減價吸客，在此行業不太有效。數據證明，多人入場的主題樂園，才能收取高票價。事實除了兩大巨頭外，近乎沒有主題樂園可收取超過90美元的入場費，而95%的入場費均低於60美金。兩巨頭就示範了什麼是「品牌」。

東京迪士尼高收入 靠買賣手信

不過，入場人數並非故事的全部。例子一：海洋公園，在盛智文年代，入場人數超過香港迪士尼，但迪士尼的收入是海洋公園兩倍！

另一例子：全球最高收入的主題公園，當然是迪士尼，但猜猜是哪個城市？答案是東京。東京迪士尼入場人數不及美國，但樂園自有方法開源。聞說美國人就只是入場玩機動遊戲拍照，但日本人入場必然購買大量禮物手信，並會打扮自己，人均消費極高，所以總收入反壓美國。

這就帶出兩大巨頭，和其他主題公園的最大不同——IP（知識產權）。小弟多年沒去海洋公園，但相信除了入場費外，園方其他收入不多。迪士尼就不同了，目測無論是一家大細，還是年輕情侶，總會購買紀念品，或是幫襯又貴又唔好食的餐廳——這也解釋了為何東京迪士尼收入超過美國，以及為何香港迪士尼入場人數不及海洋公園，但收入仍可以一個開。

兩大巨頭，背後均是無堅不摧的美式資本主義機器。迪士尼近期股價回落不少，但之前一直是股壇神話。環球影城母公司是NBC環球，再上一層的母公司是媒體巨獸康卡斯特（Comcast）。

小弟向來並非左翼，也不太仇富，為何要提這些？正是因為兩大巨頭如此大的影響力，其他人入場和它們打對台，接近是財政自殺。

其實兩大巨頭的主題公園，往往也是蝕錢經營，但兩大巨頭，哪會這樣笨？首先，正如之前提到，兩家公司坐擁大量IP，主題公園即使微虧，也可以當免費宣傳，培養忠誠度。小朋友細細個到公園遊玩，大個自然會去看《復仇者聯盟少年激鬥篇》，或是《友情歲月之佛地魔故事》之類。至低限度，日後也會在其他商店買隻勞蘇熊公仔；這並非迪士尼樂園的收入，但最後也是迪士尼集團的收入。

已有海洋公園再引入迪士尼 自己打自己

另外，兩大巨頭經營主題公園，因善於游說政府，開張必有大量優惠，香港迪士尼開幕時也被人批評為喪權辱國貼大床嫁女之類。但政府打着吸遊客、創就業的口號，往往樂於配合，然後人家再在鄰近城市開一個，但當年的官員早已不在其位，可以指手畫腳。The Park Database網站提供顧問服務，但告誡有意搞主題公園的投資者：和迪士尼環球影城正面交鋒？想也不要想。

大家見到，兩大巨頭相當有默契，開檔也不會在同一城市。東京有迪士尼，環球影城就在大阪；上海有迪士尼，環球影城就在北京。這應該是中學生都曉的常識。但我們的特區政府呢？明明有自家經營的海洋公園在先，卻又引入迪士尼自己打自己。所以你說，這筆帳應該算在誰頭上？

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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