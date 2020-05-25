林少陽：港股早染紅 減國安法影響

政治市向來難測，本周不排除仍然會有餘震，但由於很多市場人士在上周五已買定保險，投資者亦不宜對前景看得過分悲觀。影響周初大市表現的因素，包括周日遊行人數及美國對北京立法的後續反應。以上兩項負面因素，相信已局部反映於上周五的市價之中，但最終本周表現如今，仍然要看中美兩國及本港群眾的互動結果而定。

了解中國處理內部事務手法的投資者，應該不會對上周北京宣布推行「港區國安法」感到意外。上周五港股表現仍然頗為恐慌，證明港人及外資仍然對中國政府的施政方針了解不夠。

北水維持逢低收集

細心的投資者亦應該留意得到，上周五港股急挫之時，北水維持其一貫策略逢低收集，單日淨流入人民幣44億元。

另一個本欄對後市不是看得太過悲觀的原因，是因為法案或影響投資者對本港前景信心，惟港股早已染紅，法案對整個中國大陸來說，最大的變數僅為其與美國的外交關係將進一步惡化，法案對中國本土經濟，影響其實是微乎其微。

本欄並不看淡港股，很容易予人以為本欄是看好本港經濟前景的觀感。說實話，本欄的看法剛好相反。自去年社會運動持續激化開始，本港經濟早已五勞七傷，加上年初至今的疫情衝擊，已公布的5.1%失業率及本港樓市的最新做價，應該仍然未能反映惡化中的經濟前景。

就以上周五港股的反應為例，跌幅最大的，主要是本港地產及金融股，部分龍頭股更一口氣跌至接近3月19日做出的低位附近，證明睇淡本港經濟形勢，早已成為市場共識。上周五的市場反應，不過是原來趨勢的延續。

造成上周五跌市的另一個說法，是國家總理李克強在工作報告中不再制訂經濟增長指標，被部分市場人士視為失望之舉。

如果你問我，我就情願國家不要再用舊有的那套計劃經濟思維邏輯，國家與其追求數字上的增長，不如從質量上提升國民的平均質素、工業技術水平以及中國商品服務的品牌形象。

今年港股私有化數量 料再創新高

對於港資股份而言，個人對其前景看法雖然頗為悲觀，但考慮到估值早已殘過老殘，所謂窮寇莫追，現水平做淡的空間亦不是很大。假如目前的市場估值再維持多一段時間，相信今年港資股份進一步被收購合併及私有化的數量，將再創歷史新高。

短期而言，市場可能會由情緒主導，但只要給予市場多一點的時間，消化今次法案的實際經濟影響，市場最終會找到一條大家認為是對的路。作為一個市場參與者，個人的主觀判斷，仍然是必要的，但亦要時刻自省，對市場訊息反饋修正個人看法。觀點對錯是其次，風險管理以及執行紀律更形重要。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]