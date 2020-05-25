陸振球：香港進九運 買樓發達難？

同場另一講者是從事金融業兼研究風水的劉宏業，他以玄學角度指出，現在八運過渡至九運（2004年開始的20年）階段，一般而言，過渡期都會出現較多不明朗和動盪，所以增持現金是上策。

至於應否買樓，他就說八運屬土而九運屬火，所以八運投資房產容易致富，但九運屬火，買樓自住可以，但靠其發達便不容易。

九運新經濟表現會較好

劉宏業又指，火容易忽明忽暗，經濟和投資巿場也會多出現上上落落，認同筆者說將會更頻密出現「黑天鵝」，覺得如非有明確的心水股，增持現金會是不錯的選擇，而九運新經濟表現會較好，其中的網購會大行其道而不利如舖位等商業地產。

筆者將近3年的恒指、香港龍頭地產股新地（0016）和港人最熟悉的新經濟股騰訊（0700）拼在一起觀察，便可察覺新地股價表現與恒指相若，而騰訊則明顯跑贏前兩者（見圖），或可作為劉宏業上述所言的印證；另外，近年美股也相對明顯跑贏港股，原因也和美股有較多新經濟公司，而恒指成分股仍是傳統經濟佔極大比重有關。

[陸振球 投資超限戰]