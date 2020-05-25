沈永年：購置物業應先考慮用途

筆者一貫的投資哲學是，買樓前要先了解自己的投資目的。所以每當筆者收到以上信息，我一定不會即時向他們推介樓盤，而是首先問他們一個問題：「你買的物業打算有何用途？退休自住？度假？收租？還是博升值？」要知道，投資目的不同，所選擇的投資產品就會不同，即使筆者心儀的樓盤，對你又可能是另一回事。

假如閣下買樓自住或退休，環境幽靜、空氣好是最基本的條件，最好當然有靚景觀、湖邊、河景、山林都是不錯的選擇。條件許可的可買面積較大的單位，有精裝就盡量選精裝，那就日後不用為裝修費神。但大家要留意，這些物業地理位置可能較偏僻，交通不太便利，所以出租會較困難，若非即住就要有買完樓後丟空的心理準備。當然，也要考慮那個城市的生活節奏是否適合自己，就像深圳的生活節奏和中山已經南轅北轍，前者較急促緊張，後者則較悠閒寧靜，當然退休的話後者始終較合適。

要是買樓作度假用途的，當然需要考慮以自己的興趣為依歸，例如喜歡水上活動的就選沿海城市；喜歡遠足的就可選擇以「名山」為地標的地方；假如喜歡打高爾夫球的，就可能選擇附近有這類活動配套的樓盤了；要是子女年紀還小、或有孫兒的，閒時喜歡一家人齊齊北上遊玩、飲飲食食的，則可能選擇一些鄰近主題樂園的物業了。

若在內地買樓以賺取長遠租金回報為目標，就要選擇一些近市區的樓盤了。在內地買入單位後再出租，基本上租客都是內地人，或是在附近工作或讀書的外地人，而他們所需是一致的，都是希望生活配套齊全和交通方便。所以近市區的樓盤會相對較易出租，加上附近有商場、超市、食肆、鐵路、巴士站等，那就一定又搶手且租金叫價亦較高。

以升值為投資目標 要看政策和基建

若然投資物業純粹以升值為目標，那就離不開政策和基建這兩大要素了。就像深圳前海這個「政策市」，以前政府一聲令下發展高科技，即時由荒地變成十幾萬元一平，人人搶着買，當時根本什麼都沒有，樓價炒起純粹市場憧憬。當然，政策可變，單看政策可能有點虛淨，所以還要看基建，只要基建規劃一落實，就會為一個地方帶來實質性影響。筆者建議，當聽到一個新政策出台時，可先開始多加留意，多蒐集相關資訊，當基建拍板興建的時候，就是出手入貨的最佳時機了。

當然，要想有高回報所承擔的風險也就愈大，有些人聞風即出手購貨，下注準確的話就可賺到盡，但亦同樣有機會「蝕到入肉」。所以，筆者一直不鼓勵普通投資要下下「搵命搏」，量力而為，安全達到目的就好了。

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[沈永年 大灣區樓市解碼]