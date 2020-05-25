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謝偉銓 銓之講場

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謝偉銓：別再讓政治凌駕土地房屋供應

【明報專訊】因應近月情况，政府集中火力處理社會事件及防疫抗疫工作，民生議題上難免會顧此失彼，當中，「重中之重」的土地及房屋供求問題仍然嚴峻，被拖慢了的供應進度難以短期趕上。筆者期望疫情過後，社會能重新聚焦解決民生及房屋問題，別再讓政治鬥爭凌駕一切。

數十項目有待財委會審議

去年社會事件影響下，立法會大樓受衝擊而被迫停擺。同年10月復會後，反對派繼續在大會及委員會上肆意「拉布」，其中，財委會在復會後4個月內召開的15次會議，僅通過5個撥款，包括4項有關隧道建造、醫院重建及擴建等工程，總值約348億元，以及一系列紓困措施。而緊接的疫情進一步窒礙會議進度，現累積數十個項目仍在排隊有待審議。

參考擾讓多年的元朗橫洲公營房屋發展項目，當中的工地平整及基礎設施工程撥款工程，原定於上一個立法會期內審議，最終拖延至今年3月才通過，輪候公屋的基層變相要白白多等一年才能上樓。同樣原定在上一個會期內完成審議的中部水域人工島前期研究撥款5.5億元，至今更「冇曬聲氣」，未見再提交上財委會。

距離今屆立法會休會尚餘不足兩個月，若然要待新一屆立法會10月復會後重新啟動程序，由委員會從頭討論，保守估計會較原定2023年中完成有關研究推遲至少一年半，假使一切獲得批准，順利推展，首批居民亦難以如期2032年入伙。

政治鬥爭罔顧市民福址 犧牲社會利益

事實上，自2018年政府開展為期5個月的「土地大辯論」後，成功引起社會大眾對多個土地供應選項的關注及熱議，包括各土地選項如何落實、推展，以及未來房屋供應的解決方法等。惟去年反修例風波後，政治鬥爭凌駕一切經濟民生事項，反對派事事以政治先行，罔顧市民福址，犧牲社會利益。

然而，社會對土地的渴求，以至市民對住屋的需求，斷不會因為政治事件而減少，短缺問題依舊存在，甚至變得更嚴重，我們總不能因為政治紛爭而將民生事務撒手不管、束之高閣，令發展步伐停滯不前。正如筆者一直強調，疫情過後要着力重啟經濟齒輪，我們也是時候重拾民生議題，別讓土地及房屋供應被耽誤下去。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

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