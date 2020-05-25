蔡金強：中美問題 非中港中台問題

「港區國安法」納入全國人大會議議程，引起港股大震盪，恒指上周五急挫1349點（5.56%），跌幅為2015年7月以來最勁，主板成交按日增四成半至1805億元，是兩個幾月以來最多。本地股大部分暴跌近一成。恒指收市挫1349點，報22930點，失守10天、20天及50天線，創近兩個月低位。踏入「五窮月」，恒指3周累插1713點（6.95%），國指挫614點（6.12%）。

中央驚覺「港人治不了港」

很多朋友問小金人關於國安法的看法，尤其是美國會不會制裁！外資撤資呀等。香港人也是經歷過大風大浪的，大家定一定！去年中以前，你問小金人，我也不希望有什麼國安法之類，讓香港發揮自己的特色，拼經濟，港人治港最好。不是有說過井水不犯河水嘛！這也最符合港人利益。可問題是去年長達半年的大暴動已經改變了一切，港人根本治不了港，如果特區政府有水平，就不會弄出今天這種局面，很多官員都是毫無承擔，首鼠兩端，簡直分不出黃還是藍。

再者，香港已經不是井水不犯河水了，是完全驅逐河水了，去年已經最後搞到你是中國人，你講普通話都是原罪，乖乖，這可是中國的領土，你還讓中央政府活嗎？就別說動輒都是侮辱，污蔑，抹黑中國和中國政府。這種禮崩樂壞的環境下，知識分子不是說明白話，公道話，而是添油加醋，語不驚人死不休。那還有什麼好說的呢！所以今天的「香港國安法」真是求仁得仁！對經濟的影響？小金人覺得沒想象中大，反而在大亂以後可能才有大治。

大亂後或能大治

香港最怕的就是像去年那種大暴動的不間斷復發，如果今年來，明年又來，毫無疑問香港經濟一定完蛋，徹底！而外資、中資，任何資都會撤退，因為你根本無法經營，民主鬥士的美國朋友有辦法說服外資留守嗎？開玩笑，去年宇宙第一投行「高門」就制定了撤退新加坡計劃。小金人的舊舖更是一早總部已經溜到星洲。那現在如果國安法來了，外資撤離嗎？首先我問一句，你以為香港有什麼外資？外國投行算嗎？外國律師事務所算嗎？地區總部算嗎？香港有啥外資，不外乎一堆專業機構而已，就算地區總部，也都是為了覆蓋中國業務。東南亞業務的一早溜得一乾二凈。所以外資會不會撤？關鍵在於中國經濟前景如何，這不取決於你香港。

國安法就算推行，這些專業機構搬到新加坡嗎？乖乖，新加坡飛一躺到上海得6個小時，北京8個小時。在香港，處理華南生意，簡直跟一個城市沒分別。小金人還是那句，香港本身最核心的價值在於「中國」，然後才是所謂的那套英式東西(好東西，我同意，也愛用)。要不何不見南非、緬甸、孟加拉、肯尼亞等發達？他們很多被英國人管的時間還更早。香港國安法推行後，如果執行得當，反而可以讓香港大亂以後出現大治，只要中國還是世界第二大經濟體，香港就有它的存在價值，何况愈是中美不和，香港價值就更明顯，最少國內資本帳不會開放吧？人民幣中期不會自由兌換吧？你看中概股回歸，香港還是首選。所以，香港的朋友們，真不用太悲觀，當然，未來三五年香港會處於痛苦調整期！

去年的大暴動讓大家看到反對中國力量的龐大，尤其在年輕一代。現在有變化嗎？肯定沒有，還是很龐大，力量很強，沒有因為香港經濟快速滑落和COVID-19疫情變化，恰恰相反，他們堅定地站在中國的對立面，比西方更甚。疫情期間，他們只是休整，而非消失。小金人覺得他們正待等待新的契機，找到新的機會，醞釀爆發新的運動。現在人大準備設立香港國安法，放在基本法附件三執行，小金人覺得香港的反對力量肯定不會束手就擒的，別把他們想得這麼脆弱和膽小，他們的抗爭（和平和非和平的）肯定捲土重來的，未來幾周可能先醞釀下，7月1號「大吹雞」機會不小。反正未來幾個月，小金人覺得香港肯定會頗亂。那局面會如何演變，如小金人在之前文章說的，反對力量很快就會發現他們的直接對手是「中國政府而非林鄭」，這將是天淵之別，共產黨是一個鬥爭中成長出來的團體，環顧世界，能更耐鬥的真不多。那就看看唄！人大一旦立法，覆水難收，唯一分別只是鬥爭的長短和激烈程度，而這中央政府估計都心中有數了。香港的問題大體就是這樣了，中港本無大問題，是因為現在中國成為美國的假想敵而變成如此這般局面，實屬無奈！

台灣問題遠比香港棘手

香港問題雖棘手，可尚算中國可控範圍之內，對中國最大的挑戰將是台灣，而在台灣問題上中國將處處被動，缺乏着力點。不同香港，台灣有獨立的軍隊和完善的政府體系，而且經濟實力頗強。中國對台以前還有國民黨，現在國民黨已經衰敗不堪，剩下的大部分也蛻變為台灣國民黨這種本土派，現在台灣綠的力量已經最少六七成，國民黨翻盤無望，人才凋零。而且民進黨主政的還是以蔡英文、蘇貞昌、賴清德這些皇民遺族，這群人對中國最仇視，不但不是偏安一隅，甚至頻頻主動出擊，去年的香港，今年的環球疫情都可見其身影。現在美國已經明確中國為假想敵，全力出擊，台灣肯定是最主要棋子，小金人不排除台灣當局會在未來兩三年鋌而走險，比如全民公投(改國名之類)，到時中國就陷入兩難，不打不行，打也沒把握，這是極度考驗中央政府的。當然，中台問題背後還是中美問題，沒有美國的首肯甚至推動，台灣有這個膽嗎？

中國已經不幸成為美國全方位假想敵，這場對抗將是十年八年，可有幸的是美國自己實力也在快速衰退，今天的美國已經不是二三十年前的美國，軍事上、經濟上、自信上、道德上。這將是一次持久戰，中國如果穩得住自己，應對得當，事實上小金人也不悲觀。很大機會，這十年內，大家將看到歐盟的解體/重組，中東的大戰，可能這又會改變中美對抗的局面。歷史的大車輪，咱們星斗市民毫無選擇余地，最多就是平常心，樂觀一點吧！

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]