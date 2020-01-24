黃惠儀：「100法則」按年齡制定投資部署

贏在起跑線 輸在投資沒章法

世間絕無簡單致富方程式，管理公積金、強積金組合亦不能一本天書讀到老，且投資市場瞬息萬變，單日波動巨大，筆者從不鼓勵打工仔捕捉市場短期走勢，尤其是強積金、公積金。以張先生情况而言，公積金組合滾存至150萬元，非因他投資了得，眼光獨到，而是公司福利好，僱主肯為其額外供款，累計權益豐厚，相比起其他打工仔可說贏在起跑線。

問題出於張先生不通曉投資，個人無明顯風險取態，現時公積金投資組合更是毫無章法，10多隻基金每隻投資比重均為10%不到，大部分是低風險、保守型，因此回報低。

截至去年底，本港強積金資產累積至接近9700億元，年率化回報為4.1%，同期綜合物價指數上升1.9%。比較張先生公積金表現，其投資回報遠落後於市場平均數，要知道相差1個百分點，以其組合來計，一年投資回報就相差15,000元，實在需要更全面檢討投資策略。

相信不少讀者都和張先生有同一疑問，如何調配強積金或公積金組合才可捕捉資本市場升浪，未必要資產短期內翻倍，短期目標至少是跑贏通脹、追趕市場平均數。

強積金基金轉換一般需時兩至三天，公積金基金轉換時間按個別情况而定。以張先生公積金計劃為例，該基金公司設有轉換指令截止日，他需於每月20日前作出基金轉換指令，基金公司便會一次過於下月1日起執行交易指示，空窗期至少有10日，實在不適合短線投資。

舉例說，張先生於20日提出指令賣出保守基金轉買股票基金，如果其間大市一直下跌，到下個月1日基金公司才執行指令，張先生才有望買到更多股票基金單位；反之大市回升，當基金公司執行指令時，張先生則只能被動追入「捱貴貨」。同時要留意轉換基金是否涉及收費，每次交易銀碼是否有最低要求或設有上限。

筆者建議參考「100法則」，按年齡制定投資部署，以張先生情况來看，100減去歲數得出60，即投資風險40%為低風險選項，60%可投入高風險基金累積權益，日後再隨年齡調整比例。

新型冠狀病毒疫情持續，全球經濟短期未必出現V形反彈，失業率短期難以大為改善，資本市場表現仍反覆無常，建議張先生考慮潛在反彈力度高的亞洲、美國、中港股票基金，並在未來半年內分段轉換基金，避免一次過賣出造成「高買低賣」情况。

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康宏理財服務有限公司聯席董事

[黃惠儀 理財信箱]