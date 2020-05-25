張兆聰：小注動力股 博再展升浪

相對於國安法，兩會沒有令市場驚喜的刺激措施，對中港股市有更大的影響。兩會的重點是沒有GDP目標；特別國債僅1萬億元；城鎮新增（不是淨增，不會減去流失職位數目）就業人數降至900萬（去年為1000萬）。總結下來，別說中央不打算強刺激或刺激，感覺好像連托底也沒有。

減息降準下 市場擔心資產荒

中央繼續要求各級政府要過緊日子，強調公共財政決不允許截留挪用，就好像地方政府既是經濟欠佳的罪魁禍首，又是影響民生的元兇。地方政府多年來肩負大興土木的責任，融資方式也是五花八門，由四萬億後的名正言順銀行貸款、城投債、平台貸、各類非標和理財產品、PPP名股實債等隱性負債，黑洞深不可測。中央近年積極整頓，一句開前門、堵後門，就好像把所有問題解決。

但地方收入就是這麼多，累積下來的負債、公共開支又是剛性，今年1至4月地方財政缺口就達到3萬億元人民幣，中央倒是盈餘1.8萬億元。面對債務到期，地方政府只能不斷挪用資金東填西補。

中央又豈會不知道情況？2016年面對經濟困境，就以棚改貨幣化引民眾置業解除開發商的庫存壓力，從而拯救地方政府。現在居民負債高企，那怎麼辦？今年資金就湧向企業債。減息降準下大家擔心資產荒，房企融資的容易程度、利率之低可說前所未見，萬科（2202）發債更低至2厘水平。

開發商有錢就去投地，地方政府短期財政壓力又見紓緩。但相對於民眾買房存款搬家來解救，今次則是銀行加大槓桿來拯救眾生，企業債資金、項目開發資金全都來自銀行，中小微企業貸款又是銀行，兩會又要求延期還本付息政策再延長至明2021年3月，更鼓勵增加小微企業信用貸、首貸、無還本續貸，就好像是觀音借庫一樣。這也體現在M2急升至11.1%，遠超經濟增速。

人幣走弱 同時內地樓價上升

美國其實也是觀音借庫式救市，但卻由聯儲局提供資金來源。內地財政和人行就此鬧得面紅耳赤，但客觀環境來看只屬遲早問題。

人民幣匯價也不斷走弱，同時內地樓價上升，似乎大家都擔心中央下一步舉動。

本周會沽出平保（2318），買入200股拼多多。

[張兆聰 穩增長百萬倉]