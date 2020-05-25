經濟

跨國社企創植物新餐肉 「邪惡」驟減

【明報專訊】午餐肉是一種常見加工食物，但高脂、高膽固醇、高熱量、高鈉，常被祝為完美「邪惡」食物，常吃會帶來健康風險。一向宣揚健康、低碳和環保飲食方式的跨國社會企業Green Monday，繼兩年前推出全植物成分「新豬肉」，日前宣布將於7月推出全植物成分新產品「新餐肉」，味道口感與傳統午餐肉無異，但成分更健康。藉着新舊產品協同作用，加上近兩年全球豬肉供應偏低，預料今年底可打入20個國家或地區，銷售點增至約4萬個。

明報記者 薛偉傑

Green Monday創辦人楊大偉表示，Global Info Research報告指出，去年全球午餐肉銷量達37.4萬噸，銷售額31億美元（約241.8億港元），預料2025年銷售額會增至40億美元（約312億港元）。若以每罐340克計算，全球去年共賣出約11億罐午餐肉，亞太區佔39%。Green Monday關聯食品科研公司OminFoods（前稱Right Treat）委託市場研究公司IPSOS調查顯示，亞洲人似乎特別喜歡午餐肉。受訪者中，88%中國內地人、78%韓國人和69%香港人，每個月至少吃1次午餐肉；更有50%內地人和29%韓國人，每周吃1至4次午餐肉；同時，多個地區有六成至七成消費者關注健康風險。

味道媲美傳統午餐肉 成分較健康

楊大偉表示，午餐肉本身高脂、高膽固醇、高熱量、高鈉，對健康不太好；罐頭午餐肉普遍使用硝酸鹽作防腐劑，硝酸鹽在人體內可轉化成致癌物，增加患癌風險。曾有研究指出，只要每日進食50克加工肉類，即相當於每日吃一片午餐肉，患上大腸癌風險增加18%；估計全球每年有3.4萬宗癌症死亡個案與進食過量加工肉類有關。因此，OmniFoods繼2018年4月推出全植物成分的「OmniPork新豬肉」之後，用兩年研發一種純植物午餐肉「OmniPork Luncheon新餐肉」，特點是不含膽固醇，含高植物蛋白質，並包含鈣質、鉀質及膳食纖維，產品沒有激素、抗生素、味精及基因改造成分。

與一般豬肉製午餐肉相比，新餐肉熱量低40%，總脂肪低49%，鈉含量低62%。此外，新餐肉沒採用硝酸鹽作防腐劑，未開封前保質期長達12個月，只需冷藏零下18度環境。此外，配方中加入椰子油，令產品毋須花時間解凍，可以直接落鑊煎。日前發布會邀請飲食博客和記者試食，普遍認同，新餐肉色、香、味都可以媲美豬肉製午餐肉。楊大偉對於新餐肉甚具信心，因為OmniFoods委託IPSOS在香港調查顯示，88%受訪者表示對產品有興趣，當中42%非常有興趣，反映消費者十分期待市場出現可以取代傳統午餐肉的產品。

另外，OmniFoods研發另一款新產品純素植物肉絲「OmniPork Strip新肉絲」，為華人喜歡吃雪菜肉絲米粉等而研發。新肉絲不含膽固醇，低飽和脂肪，卻含高植物蛋白質，每100克有18.6克蛋白質，亦含有膳食纖維及豐富鉀質、鈣質、鐵質，並加入葵花籽油，亦沒有激素及基因改造成分。若與半肥瘦豬梅頭肉相比，新肉絲熱量低48%，總脂肪低76%。

料年底打入20國家地區

現時，OmniFoods第一款產品新豬肉已經在香港、澳門、內地、台灣、新加坡、泰國、加拿大等10個國家或地區有售，銷售點（包括食肆）逾1.5萬個。楊大偉指出，豬肉供應由2018年下半年起開始受非洲豬瘟影響，近月加上新冠肺炎疫情、美國多家大型肉廠停工，供應問題更嚴重，正好給予植物肉發展空間。他預料，當新餐肉和新肉絲7月推出之後，藉着新舊產品協同作用，以及受惠豬肉供應短缺，到今年底將可以打入20個國家或地區，銷售點增加至約4萬個。

上 / 下一篇新聞

中國國債「專用通道」 債券通受惠交投倍增 國債穩定息高受青睞 馬俊禮：料外資加速配置
中國國債「專用通道」 債券通受惠交投倍增 國債穩定息高受青睞 馬俊禮：料外資加速配置
南向開通「未見徵兆」 指內地投資者無需求
南向開通「未見徵兆」 指內地投資者無需求
證監開綠燈 A股反向ETF料最快8月應市
證監開綠燈 A股反向ETF料最快8月應市
掉期方式複製A股指數 大量贖回或現風險
掉期方式複製A股指數 大量贖回或現風險
港區國安法陰霾 周末外圍港股期指再瀉
港區國安法陰霾 周末外圍港股期指再瀉
一代星級地產分析員卓百德：國安法若令法治褪色 削港金融中心競爭力
一代星級地產分析員卓百德：國安法若令法治褪色 削港金融中心競爭力
普信普樂維上期看淡 本地股上周急跌
普信普樂維上期看淡 本地股上周急跌
樓價年底前料轉跌 把握是次調整期 自住置業良機
樓價年底前料轉跌 把握是次調整期 自住置業良機
勝在騰訊撐腰 移卡添競爭力 兩巨頭壟斷支付市場 研發能力受關注
勝在騰訊撐腰 移卡添競爭力 兩巨頭壟斷支付市場 研發能力受關注
騰訊或變對手 未來風險之一
騰訊或變對手 未來風險之一
專家點評．龐寶林：首日追揸沽看定價
專家點評．龐寶林：首日追揸沽看定價
蕭若元公司購3冰室股權 女兒任董事 指從第三方購入 其中一間1個月前才易手
蕭若元公司購3冰室股權 女兒任董事 指從第三方購入 其中一間1個月前才易手
易還陷內鬥 兩股東與蕭若元爭控股權
易還陷內鬥 兩股東與蕭若元爭控股權
數據中心分租案敗訴 新意網提5理據上訴
數據中心分租案敗訴 新意網提5理據上訴
入股TVB待批 徐敬：疫情令審批延長
入股TVB待批 徐敬：疫情令審批延長
台直銷電商平台攻港 用戶直接得分紅
台直銷電商平台攻港 用戶直接得分紅
美外企新法案 中證監斥證券監管政治化
美外企新法案 中證監斥證券監管政治化
每包240克料賣40元
每包240克料賣40元
張兆聰：小注動力股 博再展升浪
張兆聰：小注動力股 博再展升浪
黃惠儀：「100法則」按年齡制定投資部署
黃惠儀：「100法則」按年齡制定投資部署
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：平安好醫生趁回調Call 21301
金子：平安好醫生趁回調Call 21301
張兆聰：物管股低吸碧桂園服務
張兆聰：物管股低吸碧桂園服務
蔡金強：中美問題 非中港中台問題
蔡金強：中美問題 非中港中台問題
陳大為：樓價倘跌 豪宅遭殃
陳大為：樓價倘跌 豪宅遭殃
謝偉銓：別再讓政治凌駕土地房屋供應
謝偉銓：別再讓政治凌駕土地房屋供應
沈永年：購置物業應先考慮用途
沈永年：購置物業應先考慮用途
陸振輝：細數午睡的好處
陸振輝：細數午睡的好處
陸振球：香港進九運 買樓發達難？
陸振球：香港進九運 買樓發達難？
陸振球：港區國安法非「黑天鵝」乃「灰犀牛」
陸振球：港區國安法非「黑天鵝」乃「灰犀牛」
林少陽：港股早染紅 減國安法影響
林少陽：港股早染紅 減國安法影響
技術取勝：蒙牛通道底部有支持
技術取勝：蒙牛通道底部有支持
李聲揚：傻仔才跟迪士尼環球影城鬥
李聲揚：傻仔才跟迪士尼環球影城鬥
潘迪藍：美火力全開 中美關係急惡化
潘迪藍：美火力全開 中美關係急惡化
蘇沛豐：中央刺激基建 利濰柴動力
蘇沛豐：中央刺激基建 利濰柴動力
李順威：納指跑贏有道理
李順威：納指跑贏有道理
劉思明：恒指或下試重要支持22800點
劉思明：恒指或下試重要支持22800點
何啟聰：資金尋績優股 騰訊Call 21268
何啟聰：資金尋績優股 騰訊Call 21268
瑞銀亞洲：政治市博反彈 恒指牛51756
瑞銀亞洲：政治市博反彈 恒指牛51756
摩根大通亞洲：季績不樂觀 美團沽29594
摩根大通亞洲：季績不樂觀 美團沽29594
周顯：要有三幾億才可光榮走佬
周顯：要有三幾億才可光榮走佬
何國良：疫後經濟模式已改變
何國良：疫後經濟模式已改變
何濼生：美政客寧要選票 好過拼經濟
何濼生：美政客寧要選票 好過拼經濟
王弼：國安法暫無礙港集資功能
王弼：國安法暫無礙港集資功能
曾淵滄：新移民潮予年輕人上車機會？
曾淵滄：新移民潮予年輕人上車機會？
湯文亮：舖市進汰強又汰弱時代
湯文亮：舖市進汰強又汰弱時代
陳永傑：美國不負息 也會超低息
陳永傑：美國不負息 也會超低息
廖偉強：以科技輔助生意 是機遇
廖偉強：以科技輔助生意 是機遇
布少明：政經環境驟變 影響短期樓市
布少明：政經環境驟變 影響短期樓市
李志成：好淡爭持 一手樓表現成指標
李志成：好淡爭持 一手樓表現成指標
盧楚仁：油價死貓彈 後市大橫行格局
盧楚仁：油價死貓彈 後市大橫行格局
國安法公布後首周末 新盤兩日沽330伙 本月一手暫錄近1500宗成交 創10個月新高
國安法公布後首周末 新盤兩日沽330伙 本月一手暫錄近1500宗成交 創10個月新高
The Campton 4日收近5100票 超額26倍
The Campton 4日收近5100票 超額26倍
十大屋苑交投挫 周末10成交兩月低
十大屋苑交投挫 周末10成交兩月低
又一村玫瑰苑申強拍 估值逼10億今年最高
又一村玫瑰苑申強拍 估值逼10億今年最高
首5月9強拍申請 宗數按年減四成
首5月9強拍申請 宗數按年減四成
OMA OMA洋溢外國度假氣息
OMA OMA洋溢外國度假氣息
盈翠均呎1.9萬創紀錄
盈翠均呎1.9萬創紀錄
自願醫保按需要選墊底費計劃
自願醫保按需要選墊底費計劃