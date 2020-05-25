跨國社企創植物新餐肉 「邪惡」驟減

明報記者 薛偉傑

Green Monday創辦人楊大偉表示，Global Info Research報告指出，去年全球午餐肉銷量達37.4萬噸，銷售額31億美元（約241.8億港元），預料2025年銷售額會增至40億美元（約312億港元）。若以每罐340克計算，全球去年共賣出約11億罐午餐肉，亞太區佔39%。Green Monday關聯食品科研公司OminFoods（前稱Right Treat）委託市場研究公司IPSOS調查顯示，亞洲人似乎特別喜歡午餐肉。受訪者中，88%中國內地人、78%韓國人和69%香港人，每個月至少吃1次午餐肉；更有50%內地人和29%韓國人，每周吃1至4次午餐肉；同時，多個地區有六成至七成消費者關注健康風險。

味道媲美傳統午餐肉 成分較健康

楊大偉表示，午餐肉本身高脂、高膽固醇、高熱量、高鈉，對健康不太好；罐頭午餐肉普遍使用硝酸鹽作防腐劑，硝酸鹽在人體內可轉化成致癌物，增加患癌風險。曾有研究指出，只要每日進食50克加工肉類，即相當於每日吃一片午餐肉，患上大腸癌風險增加18%；估計全球每年有3.4萬宗癌症死亡個案與進食過量加工肉類有關。因此，OmniFoods繼2018年4月推出全植物成分的「OmniPork新豬肉」之後，用兩年研發一種純植物午餐肉「OmniPork Luncheon新餐肉」，特點是不含膽固醇，含高植物蛋白質，並包含鈣質、鉀質及膳食纖維，產品沒有激素、抗生素、味精及基因改造成分。

與一般豬肉製午餐肉相比，新餐肉熱量低40%，總脂肪低49%，鈉含量低62%。此外，新餐肉沒採用硝酸鹽作防腐劑，未開封前保質期長達12個月，只需冷藏零下18度環境。此外，配方中加入椰子油，令產品毋須花時間解凍，可以直接落鑊煎。日前發布會邀請飲食博客和記者試食，普遍認同，新餐肉色、香、味都可以媲美豬肉製午餐肉。楊大偉對於新餐肉甚具信心，因為OmniFoods委託IPSOS在香港調查顯示，88%受訪者表示對產品有興趣，當中42%非常有興趣，反映消費者十分期待市場出現可以取代傳統午餐肉的產品。

另外，OmniFoods研發另一款新產品純素植物肉絲「OmniPork Strip新肉絲」，為華人喜歡吃雪菜肉絲米粉等而研發。新肉絲不含膽固醇，低飽和脂肪，卻含高植物蛋白質，每100克有18.6克蛋白質，亦含有膳食纖維及豐富鉀質、鈣質、鐵質，並加入葵花籽油，亦沒有激素及基因改造成分。若與半肥瘦豬梅頭肉相比，新肉絲熱量低48%，總脂肪低76%。

料年底打入20國家地區

現時，OmniFoods第一款產品新豬肉已經在香港、澳門、內地、台灣、新加坡、泰國、加拿大等10個國家或地區有售，銷售點（包括食肆）逾1.5萬個。楊大偉指出，豬肉供應由2018年下半年起開始受非洲豬瘟影響，近月加上新冠肺炎疫情、美國多家大型肉廠停工，供應問題更嚴重，正好給予植物肉發展空間。他預料，當新餐肉和新肉絲7月推出之後，藉着新舊產品協同作用，以及受惠豬肉供應短缺，到今年底將可以打入20個國家或地區，銷售點增加至約4萬個。