台直銷電商平台攻港 用戶直接得分紅

伍珮瑩：不少直銷公司「呃人」

東森ecKare於2017年底在台成立，伍珮瑩表示，香港有不少直銷公司是「呃人」，因此希望在港引入「社交電商」東森ecKare。與其他直銷公司不一樣，東森ecKare的應用程式會連結不同的網購平台，亦出售「東森嚴選」產品，用戶登記成為會員後，只要將產品連結分享予朋友，朋友再透過連結購入產品，用戶就可獲相應分紅。

東森於2018年收購美妝購物平台Strawberrynet及美容品牌自然美（0157），伍珮瑩指出，ecKare應用程式將連結Strawberrynet，網站共有3萬種產品，未來亦會加入更多平台，出售小家電、食品等，與自然美合作的美容院亦可在平台出售服務。她續稱，ecKate更像一個共享平台，連結不同平台的資源，會員就可帶來更多流量，現時台灣ecKare已有15萬名會員，共有80萬種產品，相信在港亦需時建立品牌。

伍珮瑩指出，由於疫情關係無法到訪其他國家，因為各個國家對產品規範不一，發展相對較遲，預計未來將擴展業務至越南、泰國等地。