入股TVB待批 徐敬：疫情令審批延長

屬長線投資 不受疫情國安法影響

徐敬接受本報記者查詢時表示：「已經向通訊局提交申請，但受疫情影響，通訊局的辦事處有兩個月停擺，因此會予人感覺（審批時間）很長。」他又說，在過程中，對於通訊局要求他們澄清的地方，已經作出回應。

至於近期市場經歷疫情的洗禮，甚至內地醞釀推動港區國安法，出現大幅波動及受壓，他指出，今次入股TVB屬長線投資，因此市况變化不影響他的入股計劃。

至於TVB在此前，在他未完成入股過程時，已經委任許濤接替主席職務，徐敬表示：「自己（目前）非股東，一股都無，所以不想作出評論。」他說，待政府完成審批程序後，才再和傳媒討論將來的事情。

另外，由於在TVB的管治架構中，向來角色吃重的行政委員會內，在3名成員中，分別由黎瑞剛及許濤出任，兩人均來自華人文化集團，許濤更曾參與處理過星美債券交易，但是黎、許最新已經轉為非執行董事，行政委員會主席由集團副主席兼行政總裁李寶安頂上，減低潛在的利益衝突。

TVB在2019年度年報提及會維持足夠的獨董，確保就潛在衝突意見時提供意見，保障股東權益，同時在有需要時，會委聘獨立顧問及法律顧問提供意見。