數據中心分租案敗訴 新意網提5理據上訴

指裁決存在法律觀點錯誤

本報向各方查詢，科技園回應指由於現正進行有關的司法程序，不會就此事作出回應。新意網重申，認為早前高等法院的裁決存在法律觀點上的錯誤，希望透過上訴得以矯正。Global Switch方面未有回覆。

新意網在上訴文件中提到，法官應該清楚界定科技園租賃限制的含義，而並非從訴訟雙方中接納其詮釋，因為科技園可能對本身的租賃限制政策亦有誤解。另外，當時法官判辭提到，數據中心運營商Global Switch只是向商戶提供所需設備，讓客戶可利用和接收商戶提供的數據服務，而非供客戶儲存設備，客戶在數據中心的位置內亦無自主權，因此並不存在分租關係，新意網一方在上訴書中反駁，將提供服務與佔用數據中心空間混為一談在法律上是錯誤。

批科技園執法嚴重不足

新意網同時在文件中解釋，數據中心分為零售型、批發型，兩者營運方式亦有分別，零售型服務商是通過自建數據中心，或租用數據中心的設備為客戶提供服務；批發型服務商主要為設計、建設數據中心，法庭未有就不同數據中心的運作方式之間的差異去考慮科技園是否有違法。

雖然科技園曾經在2018年5月回覆新意網的信件，指在收到投訴後會進行調查。不過，新意網仍然認為，科技園未有履行「Tameside」義務，即是作為公共機構在決策前有責任作出充分的查究，而在接獲新意網的投訴後，科技園的執法步驟嚴重不足和無效。