易還陷內鬥 兩股東與蕭若元爭控股權

據聯交所資料，黑馬資本創辦人張少輝在2017年10月首次申報持有易還股權，股權數量與蕭若元完全相同，估計或與蕭若元抵押股權有關。

同時，原由蕭若元兒子蕭定一透過中國創意數碼（8078）持有的11.92%易還權益，輾轉在去年11月落入女商人白鈺手中。直至去年12月5日，張少輝行使權利將蕭若元手上的易還股權轉交德豪財務處置，而張、白二人實為一致行動人，可能取代蕭若元大股東位置。

其後雙方攻防不斷，包括易還在去年12月6日公布配售新股4350萬股，又向員工派發購股權，最多涉2185萬股，不過最終配售事敗，僅授出購股權。至今年2月，易還再擬配股4350萬股，惟遭到白鈺入稟阻止，白鈺更在3月15日提出全購。蕭若元同期則入稟，要求法庭聲明有關指他曾簽訂基金保管協議及抵押股份的文件均屬偽造及無效等，以禁止張少輝一方處置其易還持股，但遭法院駁回。

周五開股東會 表決董事局成員

目前白鈺已呈請召開股東大會，並要求委任張少輝等6名董事進入易還董事局，股東會將於本周五（29日）於中環舉行。