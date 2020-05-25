經濟

易還陷內鬥 兩股東與蕭若元爭控股權

【明報專訊】今次交易背後，蕭若元旗下的易還財務（8079）近期其實深陷股東內鬥，兩名股東張少輝及白鈺目前正提出全面收購，一旦獲多數股東接納，蕭若元在易還的控股股東地位岌岌可危。蕭若元最新持股比例為38.24%。

據聯交所資料，黑馬資本創辦人張少輝在2017年10月首次申報持有易還股權，股權數量與蕭若元完全相同，估計或與蕭若元抵押股權有關。

同時，原由蕭若元兒子蕭定一透過中國創意數碼（8078）持有的11.92%易還權益，輾轉在去年11月落入女商人白鈺手中。直至去年12月5日，張少輝行使權利將蕭若元手上的易還股權轉交德豪財務處置，而張、白二人實為一致行動人，可能取代蕭若元大股東位置。

其後雙方攻防不斷，包括易還在去年12月6日公布配售新股4350萬股，又向員工派發購股權，最多涉2185萬股，不過最終配售事敗，僅授出購股權。至今年2月，易還再擬配股4350萬股，惟遭到白鈺入稟阻止，白鈺更在3月15日提出全購。蕭若元同期則入稟，要求法庭聲明有關指他曾簽訂基金保管協議及抵押股份的文件均屬偽造及無效等，以禁止張少輝一方處置其易還持股，但遭法院駁回。

周五開股東會 表決董事局成員

目前白鈺已呈請召開股東大會，並要求委任張少輝等6名董事進入易還董事局，股東會將於本周五（29日）於中環舉行。

相關字詞﹕配股 挾殼 一致行動人 白鈺 黑馬資本 張少輝 易還財務 蕭瑤瑤 蕭若元

上 / 下一篇新聞

中國國債「專用通道」 債券通受惠交投倍增 國債穩定息高受青睞 馬俊禮：料外資加速配置
中國國債「專用通道」 債券通受惠交投倍增 國債穩定息高受青睞 馬俊禮：料外資加速配置
南向開通「未見徵兆」 指內地投資者無需求
南向開通「未見徵兆」 指內地投資者無需求
證監開綠燈 A股反向ETF料最快8月應市
證監開綠燈 A股反向ETF料最快8月應市
掉期方式複製A股指數 大量贖回或現風險
掉期方式複製A股指數 大量贖回或現風險
港區國安法陰霾 周末外圍港股期指再瀉
港區國安法陰霾 周末外圍港股期指再瀉
一代星級地產分析員卓百德：國安法若令法治褪色 削港金融中心競爭力
一代星級地產分析員卓百德：國安法若令法治褪色 削港金融中心競爭力
普信普樂維上期看淡 本地股上周急跌
普信普樂維上期看淡 本地股上周急跌
樓價年底前料轉跌 把握是次調整期 自住置業良機
樓價年底前料轉跌 把握是次調整期 自住置業良機
勝在騰訊撐腰 移卡添競爭力 兩巨頭壟斷支付市場 研發能力受關注
勝在騰訊撐腰 移卡添競爭力 兩巨頭壟斷支付市場 研發能力受關注
騰訊或變對手 未來風險之一
騰訊或變對手 未來風險之一
專家點評．龐寶林：首日追揸沽看定價
專家點評．龐寶林：首日追揸沽看定價
蕭若元公司購3冰室股權 女兒任董事 指從第三方購入 其中一間1個月前才易手
蕭若元公司購3冰室股權 女兒任董事 指從第三方購入 其中一間1個月前才易手
數據中心分租案敗訴 新意網提5理據上訴
數據中心分租案敗訴 新意網提5理據上訴
入股TVB待批 徐敬：疫情令審批延長
入股TVB待批 徐敬：疫情令審批延長
台直銷電商平台攻港 用戶直接得分紅
台直銷電商平台攻港 用戶直接得分紅
美外企新法案 中證監斥證券監管政治化
美外企新法案 中證監斥證券監管政治化
跨國社企創植物新餐肉 「邪惡」驟減
跨國社企創植物新餐肉 「邪惡」驟減
每包240克料賣40元
每包240克料賣40元
張兆聰：小注動力股 博再展升浪
張兆聰：小注動力股 博再展升浪
黃惠儀：「100法則」按年齡制定投資部署
黃惠儀：「100法則」按年齡制定投資部署
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：平安好醫生趁回調Call 21301
金子：平安好醫生趁回調Call 21301
張兆聰：物管股低吸碧桂園服務
張兆聰：物管股低吸碧桂園服務
蔡金強：中美問題 非中港中台問題
蔡金強：中美問題 非中港中台問題
陳大為：樓價倘跌 豪宅遭殃
陳大為：樓價倘跌 豪宅遭殃
謝偉銓：別再讓政治凌駕土地房屋供應
謝偉銓：別再讓政治凌駕土地房屋供應
沈永年：購置物業應先考慮用途
沈永年：購置物業應先考慮用途
陸振輝：細數午睡的好處
陸振輝：細數午睡的好處
陸振球：香港進九運 買樓發達難？
陸振球：香港進九運 買樓發達難？
陸振球：港區國安法非「黑天鵝」乃「灰犀牛」
陸振球：港區國安法非「黑天鵝」乃「灰犀牛」
林少陽：港股早染紅 減國安法影響
林少陽：港股早染紅 減國安法影響
技術取勝：蒙牛通道底部有支持
技術取勝：蒙牛通道底部有支持
李聲揚：傻仔才跟迪士尼環球影城鬥
李聲揚：傻仔才跟迪士尼環球影城鬥
潘迪藍：美火力全開 中美關係急惡化
潘迪藍：美火力全開 中美關係急惡化
蘇沛豐：中央刺激基建 利濰柴動力
蘇沛豐：中央刺激基建 利濰柴動力
李順威：納指跑贏有道理
李順威：納指跑贏有道理
劉思明：恒指或下試重要支持22800點
劉思明：恒指或下試重要支持22800點
何啟聰：資金尋績優股 騰訊Call 21268
何啟聰：資金尋績優股 騰訊Call 21268
瑞銀亞洲：政治市博反彈 恒指牛51756
瑞銀亞洲：政治市博反彈 恒指牛51756
摩根大通亞洲：季績不樂觀 美團沽29594
摩根大通亞洲：季績不樂觀 美團沽29594
周顯：要有三幾億才可光榮走佬
周顯：要有三幾億才可光榮走佬
何國良：疫後經濟模式已改變
何國良：疫後經濟模式已改變
何濼生：美政客寧要選票 好過拼經濟
何濼生：美政客寧要選票 好過拼經濟
王弼：國安法暫無礙港集資功能
王弼：國安法暫無礙港集資功能
曾淵滄：新移民潮予年輕人上車機會？
曾淵滄：新移民潮予年輕人上車機會？
湯文亮：舖市進汰強又汰弱時代
湯文亮：舖市進汰強又汰弱時代
陳永傑：美國不負息 也會超低息
陳永傑：美國不負息 也會超低息
廖偉強：以科技輔助生意 是機遇
廖偉強：以科技輔助生意 是機遇
布少明：政經環境驟變 影響短期樓市
布少明：政經環境驟變 影響短期樓市
李志成：好淡爭持 一手樓表現成指標
李志成：好淡爭持 一手樓表現成指標
盧楚仁：油價死貓彈 後市大橫行格局
盧楚仁：油價死貓彈 後市大橫行格局
國安法公布後首周末 新盤兩日沽330伙 本月一手暫錄近1500宗成交 創10個月新高
國安法公布後首周末 新盤兩日沽330伙 本月一手暫錄近1500宗成交 創10個月新高
The Campton 4日收近5100票 超額26倍
The Campton 4日收近5100票 超額26倍
十大屋苑交投挫 周末10成交兩月低
十大屋苑交投挫 周末10成交兩月低
又一村玫瑰苑申強拍 估值逼10億今年最高
又一村玫瑰苑申強拍 估值逼10億今年最高
首5月9強拍申請 宗數按年減四成
首5月9強拍申請 宗數按年減四成
OMA OMA洋溢外國度假氣息
OMA OMA洋溢外國度假氣息
盈翠均呎1.9萬創紀錄
盈翠均呎1.9萬創紀錄
自願醫保按需要選墊底費計劃
自願醫保按需要選墊底費計劃