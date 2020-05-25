專家點評．龐寶林：首日追揸沽看定價

他認為移卡是一隻好股，為騰訊生態圈一部分，成功機會較大，而且港股經過連串震盪下，投資者「分開嚟炒」，內需科技仍受市場追捧。至於最終「追揸沽」策略仍要視乎定價，如移卡下限定價則較吸引，可望有進一步上升空間；若上限定價而首日有升幅，則宜「走咗先」，市況波動下，隨時可再現低位，提供買入機會。

本港首隻支付平台股匯付天下，首日便跌破招股價。他認為該股上市時間「早得滯」，外界尚未了解其運作，但也坦言支付平台競爭的確激烈，需要取得很多牌照，而獲騰訊支持下，移卡於亞洲地區獲發牌照的機會大增。他亦相信支付平台間會有更多併購，未來貨幣步向數碼化，都利好移卡前景。

◆溫鋼城：撈底選擇多 較新股穩陣

中投傲揚基金經理溫鋼城認為，現時市場氣氛差，大跌後很多股票估值吸引，有大量選擇，較抽新股「穩陣」，特別新股欠盈利增長和派息往績參考。惟他料移卡首日都可能有約一成升幅，實際要看招股反應，市差都未必多人認購，情况好像「小販走鬼」。

不過，溫鋼城對後市看法未言太悲觀，料恒指最低下望22000點，即使本周大市再跌，一般連跌4周後都會見反彈，而且政治市都是較短暫。他預料接下來中美雙方相繼出招後，大市於6月初或見轉機。

[新股巡禮]