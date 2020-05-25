騰訊或變對手 未來風險之一

同業匯付天下 港上市至今累跌逾七成

移卡一大焦點為騰訊有份投資，截至最後可行日期，騰訊佔3.93%股權，創辦人劉穎麒更曾任職騰訊財付通總經理，雙方關係密切；惟這不代表微信支付不會進一步進攻第三方支付市場。移卡於招股書風險因素上亦列明，除了來自其他獨立支付服務供應商的競爭，亦面臨銀行及附屬支付服務供應商競爭加劇的風險，特別是微信支付及支付寶可能開始發展針對小商戶的支付服務，這正正是移卡的主要市場。

國際龍頭爭食 支付平台競爭加劇

除了內地兩大巨頭，國際支付平台龍頭PayPal都欲分一杯羹。PayPal將會於全球28個市場，包括香港在內，推出於內地流行的QR Code（二維碼）支付。縱使這尚未於內地推出，但可能只是時間問題，進一步反映龍頭企業會滲透到各個領域，支付平台間的競爭只會有增無減。PayPal今年股價亦表現強勢，至今累升近四成，首季業績稍遜預期，也無阻其繼續尋頂，其4月交易量已反彈了22%，自收購購物平台Honey Science後，活躍用戶數目更達到3.25億。

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