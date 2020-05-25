勝在騰訊撐腰 移卡添競爭力 兩巨頭壟斷支付市場 研發能力受關注

明報記者 王俊騏

內地移動支付市場發達，幾乎是「無現金」消費社會。其中QR Code（二維碼）是內地最主要的支付方式。簡單說，移卡業務表面上就是提供在零售店內的QR Code牌。移卡的QR Code支付服務支持500款發卡機構的移動應用程式，包括微信支付、支付寶或雲閃付等。作為第三方公司，移卡的好處就在於可以使商戶可接受不同發卡機構付款，比起微信支付及支付寶等較專注於消費者方面，並只接受其自身電子錢包的付款，移卡更為靈活。

使用QR Code付款，其實只是交易前端，後端如支付信息確認及資金流動等，則是第三方平台的作用（圖1）。平台就是擔任發卡機構、清盤機構、消費者及商戶之間的橋樑，完成跨平台的交易，過程中包括向清盤機構如銀聯等處理及傳遞支付信息，後者將把支付信息傳至發卡機構等。移卡支援不論是無卡或傳統實卡支付，相關應用程式有樂刷、收款寶及刷寶等。

去年扭虧 惟支付毛利率跌

內地支付平台由微信支付及支付寶雙巨頭壟斷，移卡的一站式支付服務，正是主要針對一些小商戶，透過不斷累積客戶形成規模效應，而最新活躍支付客戶增加到530萬。公司收入主要來自客戶的服務費，一般等於總支付交易量的約定百分比，扣除清算機構的網絡轉接費，除了服務費，平常的交易數據同樣可轉化為收入。隨交易增加，平台收集數據量越大，再透過大數據分析，可識別潛在商業機會及不斷改進產品。例如當消費者購買一杯咖啡，使用移卡應用程式付款時，客戶便會在交易界面，看到新折扣券等不同的促銷信息。

單計QR Code交易筆數，移卡是內地第二大非銀行的獨立支付平台。不過，根據奧緯諮詢公司的數據，如果以去年交易量統計，移卡於內地第三方支付服務供應商中，市佔率僅1.3%，排行第十（圖2），反映在雙龍頭外的競爭激烈。雖然移卡的交易量正急起直追，去年交易量按年急增92.6%達到1.5萬億，直到去年成功轉虧為盈賺逾8000萬元人民幣，但支付服務的毛利率一直下跌（見表），由2017年的37.9%跌至去年的25.5%，情况令人擔心。公司解釋為自2016年9月起，服務費率以市場導向導致下跌。

現時移卡的支付服務收入仍佔逾九成，佔比正按年下跌（圖3），從收入比例轉變看來，反映公司希望從支付平台，轉變成科技賦能商業服務平台。公司欲借助與客戶關係、掌握客戶數量及數據資產等，以提供戶SaaS（軟件即服務）產品、營銷及金融科技服務。移卡一共研發出五大特定情景的商戶SaaS產品——智掌櫃、樂售、智慧店舖、好生意及SaaS開放平台，收取銷售收入及訂閱費。

料轉型科技賦能商業服務平台

以綜合餐廳管理解決方案智掌櫃為例，移卡提供智能點餐、同步外賣平台及財務報表等多種功能，類近常見於餐廳用作落單及結帳的系統。不過，這類產品很倚賴公司的研發能力，才能應對市場快速轉變的需求，偏偏移卡的投入正在縮減，去年研發開支佔比僅3.5%。面對騰訊及阿里的不斷擠壓，還有其他強勁的同類支付平台對手，移卡欲開拓新收入來源又投放不足，前景堪憂。

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