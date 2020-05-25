樓價年底前料轉跌 把握是次調整期 自住置業良機

卓百德指出，過去一年本港面對的挑戰可謂一浪接一浪，去年6月開始反修例運動，今年1月面對新冠肺炎疫情，故此過去3季GDP均按年倒退，最新失業率更升至5.2%創10年高，2月至4月平均失業人數達20.25萬，而上周人大落實制訂港區國安法後，他估計將出現新一輪示威活動，而且市場觀望是次立法的影響，因而預測住宅樓價今年底前再跌約8%，即將較去年中的高位回落15%。

在1997年末季亞洲金融風暴襲港至2003年次季SARS期間，本港樓價曾累挫近七成；而在1984年中英兩國簽訂《聯合聲明》解決本港主權問題前，本港亦曾出現信心危機，樓價比前一年多大跌六成，但卓百德強調，目前看不到樓價也會出現類似的跌幅，其中一個原因是現時新增住宅供應相對不多。

仍看好港前景 無意沽自住物業

在1980年至1984年期間，卓百德領導城市規劃小組將天水圍發展為新市鎮，其後亦曾參與規劃將軍澳，曾於本港兩大新市鎮的發展上出謀獻策，他在是次訪問中感慨地說，與上世紀80年代大興土木時不同，過去30年港府增加住宅供應的數量大減，面對人口持續增加帶來的殷切需求，自然會為樓價帶來支持。

另外，卓百德強調面對政治局勢的轉變，不同人會有不同選擇，例如1997年香港回歸中國前有部分港人移民，而目前若有人對港區國安法的立法及實施有所憂慮，也可能會選擇移民，因此出售原本用來自住的港樓，但他個人及家人仍會繼續留在本港工作及生活，無意賣樓。

港樓價波動冠全球 帶來投資機會

卓百德認為，若個別港人像他一樣看好本港樓市中長線前景，而他們有長線居住需要卻暫未有自住物業，而且具備財務能力，可以把握是次樓價調整期上車做業主，「你買樓後便可以擁有屬於自己的重要資產，而在過去逾40年，本港住宅樓價平均每年跑贏通脹3%至4%，所以物業長遠來說的確是一項好的投資，可得到通脹以外的實質回報」。

在總結是次訪問時，卓百德指出，雖然本港樓價短期也有下跌風險，波動性比其他主要市場都大，故此買樓若非用來自住而是投資，便要有承受較高風險的心理準備，「2008年金融海嘯後環球央行先後量寬（QE）印錢衍生樓市牛市至今，大多數城市的樓價只曾（在2011歐債危機高峰期期間）出現一次高於5%的調整，同期本港卻大約出現多次高於5%的調整（圖），可見本港樓價並非只會上升，而是有升有跌，今次也會出現類似的機會吧！」

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