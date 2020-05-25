港區國安法陰霾 周末外圍港股期指再瀉

多名現任及前任官員先後發文力撐，於上月22日上任的財經事務及庫務局長許正宇在社交平台專頁發文，認為在港設立「國安法」不會改變香港原來的金融制度及資金管制，國際金融人才不會離開香港。他指出，社會就在香港建立「國安法」的制度和執行機制上有三方面的擔心，包括「香港金融制度會否從此改變，將來是否會有資金進出管制」、「日後是否會限制使用各種社交媒體」，以及「國際金融人才會否會離開香港」，但他表示，對於以上3條問題的答案都是否定的。

財庫局：國家安全促進投資保住人才

他認為，社會「無需為了一條別人國家已有多年的法例而自我擔憂」，稱上述所提及情况都不會在本港發生，綜觀過去香港社會經歷的一切，從1997年亞洲金融風暴、2003年SARS、2008年金融海嘯，到最近的社會事件與新冠病毒疫情，人才與資金最終仍然選擇來港。他續稱，國家安全是社會穩定的基礎，亦是促進投資及保住人才的基石，又稱更要因應國際經濟格局變化把握機遇，共同「做大做深香港這個聚寶盤（盆）」。不過，人大於上周宣布擬推行港區國安法後，引來多國批評，美國國務院稱如果中央強行推出涉及香港國安法立法，必定將重新評估香港特殊地位。