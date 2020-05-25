掉期方式複製A股指數 大量贖回或現風險

目前A股ETF多以實物為主

今次證監會讓ETF發行商推出追蹤A股指數的槓桿反向產品，其實亦不代表中證監就A股期貨問題開出綠燈，因為據證監會的通函，發行商只能以掉期（swap）的方式複製指數。

目前主要的A股ETF多以實物為主，而較受歡迎的槓桿反向ETF，則主要透過期貨去複製指數的倍數表現，或作反向追蹤。有ETF發行商便指出，掉期ETF的做法更為複雜，風險亦相對較高，因此不敢貿然推產品，要再仔細研究。

掉期ETF回報由交易對手保證

所謂掉期ETF，假設在無融資的情况下，是由ETF發行商從掉期交易對手購買替代一籃子證券，同時亦與掉期交易對手訂立總回報掉期。在掉期中，替代籃子產生的回報會支付予交易對手，而交易對手則向ETF支付基準指數的回報，但會減去掉期費用。在這種結構中，基金擁有替代籃子中的資產。因此，ETF的回報由交易對手保證，且發行商可能與多於一位的交易對手訂立掉期合約。

有ETF發行商指出，最有可能的做法，是與內地的ETF發行商訂立掉期合約，以追蹤該內地交易對手的ETF回報。然而，最大的風險是，一旦香港的ETF出現大量贖回，而內地的掉期合約又未到期，香港的ETF會出現大規模折讓。