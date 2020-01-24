證監開綠燈 A股反向ETF料最快8月應市

正向最多兩倍 反向只限一倍

根據證監會的通函，當局已準備去接納以掉期為基礎、追蹤內地股市指數的槓桿反向產品，正向最多為兩倍，反向只限於一倍，未有如港股或美股指數般可以做反向兩倍。

華夏基金ETF業務主管諸人進表示，業界視證監會的通函是正面信號，已着手籌備申請，根據申請流程，預計最快在數月後有產品正式推出。他表示，華夏「正二反一都做」，因為市場對A股一直有興趣，幾隻A股ETF的成交亦持續活躍，因此好有基礎。他指出，由於香港投資者對A股認識始終有限，不敢貿然投資個別股票，因此多數透過買ETF去投資A股，但市場上選擇不多，尤其若要對冲風險，暫時主要透過新加坡的A50期貨去做。

華夏基金：已着手籌備申請

除散戶外，諸人進又稱，外資亦有頗大需求，隨着不少國際指數都納入，已有不少外資投資A股，因此急需好的對冲工具，相信專業投資者、機構自營投資者及量化交易員等，都會對A股反向ETF有興趣。目前華夏的滬深300 ETF（3188）管理資產規模逾百億，屬港股中較大型的A股ETF。諸人進表示，若做槓桿反向產品，滬深300指數亦是考慮之一。至於A50指數，由於相對較窄，只追蹤上海50隻最大的股票，未必能滿足對冲需求，且新加坡已有A50期貨。

目前若計及國指ETF，本港共有逾80隻投資在全球中國股票的ETF，但成交及資產管理規模都集中在最大的十多隻之中。以追蹤時中國A50指數、滬深300指數或中證指數為主。

南方東英首席ETF策略師李雪恒表示，A50產品在香港受歡迎，香港投資者接受程度較高，所以是其優先考慮之產品。他又稱，A股反向ETF具可塑性，相信可帶動槓桿反向ETF及整個ETF市場邁向更成熟的階段。