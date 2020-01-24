經濟

中國國債「專用通道」 債券通受惠交投倍增 國債穩定息高受青睞 馬俊禮：料外資加速配置

【明報專訊】作為互聯互通的一部分，即將迎來3周年的債券通去年成交激增，投資者數目亦增長近3倍。債券通總經理馬俊禮（Julien Martin）表示，目前債券通有95%投資者是投資中國及政策銀行債券為主。幾近成為國債「專用通道」。他指出，在全球主要經濟體紛紛宣布減息下，中國國債息率吸引，加上具分散投資功能，估計外資今年會加速配置，令債券通有持續增長空間，下半年更可期待。

明報記者 馬迪帆

投資者常因中國企業債「爆煲」頻現，對內地債市印象欠佳。資料顯示，去年底中國債券市場規模已突破100萬億元人民幣，去年違約事件（event of default）佔市場不足1%，馬俊禮表示，中國債市違約佔比遠低與其他全球定息市場，市場整體非常安全。他又稱，現時債券通投資者有95%均是以購買國債、政策銀行債為主，主要面對的是主權風險，「as long as you don't think China will collapse（只要你認為中國不會倒）」，違約風險便極細。餘下5%投資者，也是購買高評級的資產擔保證券（ABS）等信用債，未見信心受到影響。他指出，中國債市架構，令外資更傾向購買低風險國債，但相信信用債市場長遠也有望打開。

將協助國債爭取納入富時債券指數

近年外資湧入中國債市，國際指數納入中國債券功不可沒。彭博巴克萊指數去年4月起分段納入，而更專注新興市場的摩通債券指數，今年2月起亦分段納入（見圖）。馬俊禮表示，債券通將協助國債爭取納入富時債券指數。他表示，指數公司今年3月反饋正面，結果則將在9月公布。由於指數考察時，會關注外資進入市場的便利程度，他指出，債券通有不少工作須進行，如新增「T+4」結算周期，並研究延長交易時間、拓展債券期貨等。

料今年日均成交倍增至200億人幣

馬俊禮強調，彭博、摩通兩指數仍分段納入中國國債，「增長故事尚未完結」。除國債具吸引力外，債券通也致力提升平台，探索債券定價，日後希望吸引到私人銀行、基金授權（mandate）等參與者。他指出，選擇國債是外資大勢所趨，保守估計今年日均成交可增一倍至200億元人民幣。

雖然新冠肺炎年初在內地爆發，但今年3月債券通單月成交一度接近4800億元人民幣。至於4月成交急跌，馬俊禮認為，各國大規模封城、隔離，全球交易無可避免受到影響，不過5月起已開始有不錯反彈。隨着疫情打擊經濟，美國帶頭減息，多國身陷負利率，他指出，中國因不需減息釋放流動性，能夠維持相對高息，並強調國債是高質素資產，其起到的分散投資作用更吸引。

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