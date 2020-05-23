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經濟
2020年5月23日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
避險潮湧 恒指挫1349點 信和太地領展跌一成 港MSCI錄海嘯後最大跌幅
港匯再跌 遠期匯率挫至7.83
總商會促解釋細節釋慮 廠商會指立法務實
阿里業績勝預期 ADR較港再跌2% 上季疫情下物流未通 打擊內地零售生活服務
CFO：財務報告一直按美公認會計準則編製
匯豐渣打加H按息至H+1.4厘
大市急瀉 富途新股現5億「抽飛」
財庫局料破產個案升 將申撥款加快處理效率
投資者為對冲博反彈 追入低指數水平期權
市建局重建土瓜灣兩公務員合作社 擬建3000伙公私營房屋 成本料逾百億
漏水石屎剝落現鋼筋 住戶：等好耐
擬建購物街 行人隧道連接土瓜灣站
中國4月銀行結售匯順差收窄至148億美元
Burberry上月同店銷售跌27%
劉國權：佐丹奴絕無賣盤打算
投委會任命匯豐前高層為新總經理
iPhone上月內地銷售反彈160％ 研究公司警告：中國經濟未恢復 恐礙增長
IBM宣布裁員 全美料數千人
國際油價跌4% 紐油見32美元
國安法公布首天 4新盤收逾1100票 萬科香港The Campton兩日收逾1700票佔最多
施永青：港區國安法助樓市更穩定
19財團爭鴨脷洲豪宅地 港資為主
話你知：龍光合景泰富項目 鴨脷洲焦點新盤
黃竹坑站上蓋申增建6%單位至5200伙
康山3房未補價813萬沽破頂
陸振球：食息難 增港人外地退休意欲
周末睇樓好去處
OMA by the Sea 開放式逾300呎自由間隔
園林設計打造異國風情
多條巴士小巴線往返各區
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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避險潮湧 恒指挫1349點 信和太地領展跌一成 港MSCI錄海嘯後最大跌幅
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