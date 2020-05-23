陸振球：食息難 增港人外地退休意欲

朋友問會否憂慮特朗普及該國政客因為港區國安法，推出針對中國和香港的制裁行動，對受到疫情衝擊的香港經濟造成雪上加霜的效果？筆者就回應說有沒有港區國安法，中美分歧也只會愈來愈大，美國出招也只會愈來愈狠，只是有沒有藉口加快行動而已。至於香港近年出現的海外置業和移民潮，除了在去年出現的社會運動後令到不少港人萌生去意，其實香港日益高昂的樓價和租金，以至生活開支愈來愈貴，早令一些快將或已退休的人士盤算在海外置業和退休，以令生活過得好一點。

逾半受訪者計劃海外退休

財富管理機構St. James's Place Wealth Management Asia（SJP Asia）早前在香港進行了1019次網上訪問調查，受訪者年齡在25至54歲之間，並持有個人股票、房地產、基金等投資，家庭年收入在40萬元至150萬。調查結果顯示，考慮到預期儲蓄不足，許多受訪者都準備在踏入暮年時在各方面作出取捨（見圖1），以配合其退休計劃，這些取捨包括減少日常生活中享受的服務、奢侈品和旅行方面的支出，遷至較細小居所（18%）和減少供養家庭成員的支出（21%）。

事實上，在香港當退休後少了收入，如是租樓住便可能要搬至較細的單位，筆者不少朋友便考慮在樓價、租金和生活費用遠低香港的海外地區置業然後養老，生活質素或可因此不跌反升。

調查又顯示，原來有多達一半（50%）受訪者計劃在香港以外的地區退休，最受歡迎的目的地是台灣（23%）、日本（15%）和中國內地（14%），其中55%受訪者表示遷居原因是本地生活成本很高。然而，受訪者也受到一些積極因素影響，包括渴望到景色不同 （52%）和更適合老年人（42%）的地區生活（見圖2）。

美國或見負利率

對於退休族來說，除了居住問題，近年各種投資工具的回報愈來愈低，以至靠食息來過退休生活也愈來愈困難，罪魁禍首自然是金融海嘯後美國推行QE，最近更因疫情加碼至無限QE，政府買債而將息口壓低，而美國的聯邦基金利率，其2021年1月利率期貨合約，近日一度炒高至超過100（見圖3），便預示美國有可能出現負利率（根據合約設計，如價格是100，便等同巿場認為明年1月將是零息，如是99，等同預期明年1月利率為1厘，如是101，則等同負利率為-1厘，餘此類推）。

雖然美國利率期貨已炒至預期出現負利率，但因疫情令美國樓巿受壓，本周公布的現有房屋按年銷售僅433萬伙，屬8年最低（見圖4），但近期香港樓巿卻見價量齊彈，甚是有趣。不過，正如上述因港區國安法令到恒指和地產股急插，對後巿也暫不宜太樂觀，根據美聯物業分行統計，本周末（5月23日至24日） 15個指標屋苑預約睇樓量錄約445組，較上周末錄約502組跌約11.4%，見5周新低。

投資股樓 有時要等要忍

不過，美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，主要屋苑預約睇樓急減，也可能和新盤大軍於本周末大舉出擊有關，因收票反應熱烈，搶去市場大半購買力，致二手睇樓量回軟。

香港政壇元老李鵬飛上周逝世，享年80歲，筆者記得約十年前和他同時獲有線電視邀請在一個清談節目討論香港的樓巿問題，當時筆者不論在演講或節目都習慣快速表達大量資訊，而飛哥則在電視前說話頗為緩慢，及後在網上重播節目再看，發覺飛哥的表達效果反而更清晰，之後筆者在論壇或演講時都會學飛哥放慢節奏，十分有用。

其實，不論投資股樓，也是不用心急，平時要做足工夫，不用每刻都想着入巿，而是要等要忍，待機會來時才抓住，遠勝那些所謂快槍手的投資或投機者。

筆者曾認識一名細舖炒家，在十年時間短炒了數十個舖位，買入後通常即時放售，平均一或兩個月左右摩出物業，但原來那十年間，扣除了代理佣金及其他費用，每單交易只賺得十多二十萬元，計算下來數十宗成交只賺了數百萬元，和一些長線投資者比較，可能只需持長揸一個舖位，賺得的已高過我這名朋友數倍以至十多倍。

[陸振球 樓市解碼]