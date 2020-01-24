康山3房未補價813萬沽破頂

呎價1.37萬創屋苑綠表新高

中原首席分區經理楊文傑表示，康山花園5月暫錄約2宗成交，在全國人大公布制訂港區國安法前，一個實用592方呎的4座高層F室三房戶，業主原叫價860萬元（未補地價，下同），減價47萬元或5.5%後，終以813萬元售出、實呎13,733元，售價及呎價均為屋苑未補地價單位新高。原業主2013年5月以450萬元買入單位，持貨7年，帳面獲利363萬元，單位升值81%。

津堤特色戶業主損手683萬離場

另土地註冊處資料顯示，大嶼山愉景灣津堤1座高層Verandan Simplex特色單位，實用1732方呎，屬四房間隔，上月底以2050萬元售出，實呎11,836元；原業主2014年以約2602萬元購入，持貨6年，帳面勁蝕552萬元或21%，若連同其他使費在內，實蝕超過683萬元或26%。

另中原地產公布，中原城市領先指數CCL最新報177.54點，創12周即約3個月新高，按周升0.91%，升幅為27周即逾6個月最大；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報180.74點，創22周新高，按周升1.12%；CCL（中小型單位）報178.61點，創13周新高，按周升1.1%；而豪宅樓價連續12周於172點窄幅徘徊，仍然等待向上。

私樓售價指數創3個月新高

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL今周升幅顯著，確認樓價見底回升，而復活節長假後，部分買家率先入市，二手買賣開始上升，樓價開始谷底反彈。其後五‧一長假期，交投更急增，樓市開始新一輪升浪，惟有關指數未反映港區國安法的影響。

另外，利嘉閣估算，全港50個指標屋苑共錄1,350組客戶於本周末預約睇樓，按周減9.1%，連跌兩周。