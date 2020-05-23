經濟

香港地產

黃竹坑站上蓋申增建6%單位至5200伙

【明報專訊】新冠疫情趨緩和之際，港鐵（0066）表示，為回應社會對住宅的需求，新近向城規會申請，就港島南區黃竹坑站上蓋發展項目的單位數目，由原先4900伙，增加300伙或約6%至5200伙，增加單位伙數的座數，主要是尚未推出招標的期數（估計有兩期）。若落實修訂，整個項目的單位平均面積，將由原先786方呎減少43方呎或5.5%、至743方呎。

港鐵表示，是次申請屬技術修訂，不會改變項目整體住宅總樓面386萬方呎，建築物座數、高度等亦不會改變。

禹洲插旗土瓜灣 擬建208伙

另內房禹洲地產（1628）繼中半山堅道項目後，再在香港「插旗」，新近向城規會就透過併購而持有的土瓜灣旭日街17號泰捷工廠大廈，申請重建作住宅，預料將提供208伙。

上述項目地盤面積1.1萬方呎，屬住宅（戊類）用地，計劃重建為1幢30層高商住物業，提供約208伙中小型單位，間隔以1房、2房為主，另地下及1樓為約1萬方呎零售樓面，整個項目總樓面約9.4萬方呎。申請人指出，發展計劃將淘汰現有工業大廈，符合住宅（戊類）用地規劃意向。

「舖王」葵涌申建酒店 涉近1200間房

此外，城規會再接獲活化工廈申請。「舖王」鄧成波去年以約11億元購入的葵涌打磚坪街中央工業大廈，向城規會申請放寬地積比率至11.4倍，擬重建為1幢31層高酒店（包括地面層及地庫），提供1196個酒店房間，涉總樓面約27.59萬方呎。

中信股份（0267）或有關人士，再就九龍灣啟祥道20號大昌行集團大廈申請重建，最新方案為重建成2幢27高層商業大廈（包括2層零售平台、2樓的平台花園），另設3層地下停車場，樓層較今年1月申請的方案減少8層，惟總樓面面積仍維持在147.75萬方呎。

另由已故「中國第一慈善家」余彭年家族持有的九龍塘根德道3至7號，新近再向城規會申請重建酒店，擬建1幢不多於12層高酒店，料可提供299間房，整個項目涉及29.1萬方呎。

相關字詞﹕大昌行集團大廈 鄧成波家族 禹洲地產 黃竹坑站 港鐵 城規會

上 / 下一篇新聞

避險潮湧 恒指挫1349點 信和太地領展跌一成 港MSCI錄海嘯後最大跌幅
避險潮湧 恒指挫1349點 信和太地領展跌一成 港MSCI錄海嘯後最大跌幅
港匯再跌 遠期匯率挫至7.83
港匯再跌 遠期匯率挫至7.83
總商會促解釋細節釋慮 廠商會指立法務實
總商會促解釋細節釋慮 廠商會指立法務實
阿里業績勝預期 ADR較港再跌2% 上季疫情下物流未通 打擊內地零售生活服務
阿里業績勝預期 ADR較港再跌2% 上季疫情下物流未通 打擊內地零售生活服務
CFO：財務報告一直按美公認會計準則編製
CFO：財務報告一直按美公認會計準則編製
匯豐渣打加H按息至H+1.4厘
匯豐渣打加H按息至H+1.4厘
大市急瀉 富途新股現5億「抽飛」
大市急瀉 富途新股現5億「抽飛」
財庫局料破產個案升 將申撥款加快處理效率
財庫局料破產個案升 將申撥款加快處理效率
投資者為對冲博反彈 追入低指數水平期權
投資者為對冲博反彈 追入低指數水平期權
市建局重建土瓜灣兩公務員合作社 擬建3000伙公私營房屋 成本料逾百億
市建局重建土瓜灣兩公務員合作社 擬建3000伙公私營房屋 成本料逾百億
漏水石屎剝落現鋼筋 住戶：等好耐
漏水石屎剝落現鋼筋 住戶：等好耐
擬建購物街 行人隧道連接土瓜灣站
擬建購物街 行人隧道連接土瓜灣站
中國4月銀行結售匯順差收窄至148億美元
中國4月銀行結售匯順差收窄至148億美元
Burberry上月同店銷售跌27%
Burberry上月同店銷售跌27%
劉國權：佐丹奴絕無賣盤打算
劉國權：佐丹奴絕無賣盤打算
投委會任命匯豐前高層為新總經理
投委會任命匯豐前高層為新總經理
iPhone上月內地銷售反彈160％ 研究公司警告：中國經濟未恢復 恐礙增長
iPhone上月內地銷售反彈160％ 研究公司警告：中國經濟未恢復 恐礙增長
IBM宣布裁員 全美料數千人
IBM宣布裁員 全美料數千人
國際油價跌4% 紐油見32美元
國際油價跌4% 紐油見32美元
國安法公布首天 4新盤收逾1100票 萬科香港The Campton兩日收逾1700票佔最多
國安法公布首天 4新盤收逾1100票 萬科香港The Campton兩日收逾1700票佔最多
施永青：港區國安法助樓市更穩定
施永青：港區國安法助樓市更穩定
19財團爭鴨脷洲豪宅地 港資為主
19財團爭鴨脷洲豪宅地 港資為主
話你知：龍光合景泰富項目 鴨脷洲焦點新盤
話你知：龍光合景泰富項目 鴨脷洲焦點新盤
康山3房未補價813萬沽破頂
康山3房未補價813萬沽破頂
陸振球：食息難 增港人外地退休意欲
陸振球：食息難 增港人外地退休意欲
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
OMA by the Sea 開放式逾300呎自由間隔
OMA by the Sea 開放式逾300呎自由間隔
園林設計打造異國風情
園林設計打造異國風情
多條巴士小巴線往返各區
多條巴士小巴線往返各區