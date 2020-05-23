黃竹坑站上蓋申增建6%單位至5200伙

港鐵表示，是次申請屬技術修訂，不會改變項目整體住宅總樓面386萬方呎，建築物座數、高度等亦不會改變。

禹洲插旗土瓜灣 擬建208伙

另內房禹洲地產（1628）繼中半山堅道項目後，再在香港「插旗」，新近向城規會就透過併購而持有的土瓜灣旭日街17號泰捷工廠大廈，申請重建作住宅，預料將提供208伙。

上述項目地盤面積1.1萬方呎，屬住宅（戊類）用地，計劃重建為1幢30層高商住物業，提供約208伙中小型單位，間隔以1房、2房為主，另地下及1樓為約1萬方呎零售樓面，整個項目總樓面約9.4萬方呎。申請人指出，發展計劃將淘汰現有工業大廈，符合住宅（戊類）用地規劃意向。

「舖王」葵涌申建酒店 涉近1200間房

此外，城規會再接獲活化工廈申請。「舖王」鄧成波去年以約11億元購入的葵涌打磚坪街中央工業大廈，向城規會申請放寬地積比率至11.4倍，擬重建為1幢31層高酒店（包括地面層及地庫），提供1196個酒店房間，涉總樓面約27.59萬方呎。

中信股份（0267）或有關人士，再就九龍灣啟祥道20號大昌行集團大廈申請重建，最新方案為重建成2幢27高層商業大廈（包括2層零售平台、2樓的平台花園），另設3層地下停車場，樓層較今年1月申請的方案減少8層，惟總樓面面積仍維持在147.75萬方呎。

另由已故「中國第一慈善家」余彭年家族持有的九龍塘根德道3至7號，新近再向城規會申請重建酒店，擬建1幢不多於12層高酒店，料可提供299間房，整個項目涉及29.1萬方呎。