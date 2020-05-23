經濟

香港地產

19財團爭鴨脷洲豪宅地 港資為主

【明報專訊】事隔3年，港府再次推售鴨脷洲豪宅官地，相關海旁道地皮昨日截標、總共接獲19份標書，以本地「大孖沙」獨資入標佔多。有測量師分析指出，入標反應較預期佳，反映發展商對後市仍有信心，地皮中標價有望較預期高。

昨日截標的鴨脷洲地皮位於海旁道，毗鄰為新地（0016）、嘉里（0683）及百利保（0617）合作發展、早於2010年已開售的南灣，預計物業落成後可享開揚海景，高層並可享深灣遊艇會景致。

恒地華懋無參與競投

雖然地皮最高可建樓面約8.8萬方呎，惟地皮形狀呈長條形，發展商規劃時或費心思。不過，港島豪宅地皮難求，仍成功吸引19家發展商或財團入標。

入標大多為本港「大孖沙」，包括以獨資入標的長實（1113）、新地、新世界（0017）、信置（0083）、會德豐（0020）、嘉里、大昌集團（0088）、其士（0025）、佳明（1271）、麗展（0488）則伙建灝，另嘉華（0173）亦有入標，恒地（0012）及華懋則未有入標。

中資方面，在區內已有發展項目南區．左岸的中海外（0688）有入標；而近期積極入標競投官地的佳兆業（1638）也獨資入標。

萊坊執行董事林浩文表示， 入標反應較預期佳，惟賣地章程要求中標者須保養鄰近的一幅斜坡，預期會增加些微建築及維修成本。此外，海旁道一帶公共交通及商業配套不足，料亦影響發展商出價，惟港島豪宅地皮難求，預計地皮中標價有望較預期高，預料總投資額約20億至25億元。

每方呎樓面最高估值1.6萬元

資料顯示，海旁道地皮面積12,150方呎，最高可建樓面88,282方呎，商業面積則以出售章程的相關特別條件計算，業界對地皮估值為12.36億至14.13億元，預計每方呎樓面地價約1.4萬至1.6萬元。

另翻查資料，政府對上一次推售鴨脷洲住宅官地，要追溯至2017年2月，由中資龍光（3380）與合景泰富（1813）合組財團，擊敗13間發展商投得利南道住宅地，中標價逾168.55億元，曾一度為本港住宅地王，每方呎樓面地價22,110元。

相關字詞﹕地皮截標 合景泰富 龍光地產 嘉里 新地 長實 林浩文 鴨脷洲海旁道

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