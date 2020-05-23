經濟

香港地產

施永青：港區國安法助樓市更穩定

【明報專訊】全國人大制訂港區國安法，令昨日本港股票市場大幅波動之際，地產界及學者認為，若落實執行港區國安法，反為可令本港政經形勢轉趨穩定及明朗，對樓市亦具正面作用。

稱能震懾抗爭者利維穩

對昨日股市大跌，中原集團主席施永青表示，樓市及股市性質不同，因投資股市多屬「投機者」，相反，投資樓市時間較長、交易成本亦較高。施表示：「若推行港區國安法，開始時（社會）一定嘈，但長遠可令香港形勢更明朗，樓市只會更加穩定。」

施續指出，中國收回香港，是要香港順利回歸才會有一國兩制，「在中國土地上行咩制度係由中國決定，而不是由美國決定」，並指雖然在這段時間，反對派、美國或其他西方國家，一定會有所反對，但相信「大陸唔會唔做」。他又稱，過往中國政府「唔出手，（示威者）掟磚又得、放火又得」，但若訂立港區國安法後，做出類似的抗爭行為可能要付出代價，相信香港可趨向穩定。

莊太量：對金融起正面作用

中文大學經濟學系副教授莊太量認為，現時香港社會不穩，訂立港區國安法，可令整體經濟轉趨穩定，對金融及樓市亦起正面作用。

莊預計，有部分港人會移民，但不會如1983年般出現移民潮；除非業主因急於移民而低價拋售物業，不然的話，樓市將不會受壓，反而因國安法令經濟環境轉趨更穩定，樓市將平穩向上。

相關字詞﹕施永青 莊太量 股市大跌 國安法

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