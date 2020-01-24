國安法公布首天 4新盤收逾1100票 萬科香港The Campton兩日收逾1700票佔最多

明報記者 林尚民

The Campton周四起開始收票，市場消息指至昨晚，兩日共錄約1700認購登記，以首批94伙計，超額近17倍；項目首推單位折實平均16,411元，相關呎價是繼土瓜灣喜築、深水埗南昌一號於2016年9月及10月，同以折實平均實呎1.5萬餘元推出後，近4年來首批折實均價最廉宜市區新盤，開放式戶折實入場費484萬元。

利奧坊‧曦岸特色戶擬招標發售

恒地（0012）明日首輪發售88伙的大角嘴利奧坊‧曦岸，市場消息指，項目昨日再收約50票，累收約450張入票，以發售單位數量計超額4倍。

恒地營業（二）部總經理韓家輝指，項目頂層設6個特色戶，其中2座28樓A室屬3房戶，實用687方呎連天台及平台，稍後擬招標出售。

至於以入場費約489萬元作招徠、英皇（0163）西半山摩羅廟街新盤半山捌號，據悉昨日亦收約40票、兩日累收約60票，以首張價單30伙計超額一倍。

另今日發售26伙的永義（1218）九龍塘雋睿，據悉昨日收約20票、累收則約80票，以今售26伙計超額兩倍。

換言之，上述4個主要新盤，昨共收逾1100張入票，反映市民入市意欲暫未受國安法影響。

愉景灣超級洋房逾2億內部轉讓

此外，早前有標準單位以實呎7.7萬元售出、創今年一手分層新高呎價的渣甸山皇第，牽頭發展商上載新銷售安排，下周二（26日）推出16樓A室招標，屬實用2848方呎標準戶。

此外，香港興業（0480）愉景灣17期、即愉景灣1a/1b區，洋房C、C1、C2及C3號，昨以2.07億元售出。發展商回應指，是次轉讓給香港興業全資附屬公司，純屬公司內部的重組調配。市場估計，項目每座洋房實用達8000餘方呎。

恒地營業（一）部負責銷售的馬鞍山迎海，近日連售6伙，主要屬複式戶和4房標準戶、套現逾1.92億元，最新一宗為迎海‧駿岸（迎海4期），以2353.8萬元售出7座12樓A室，實用1453方呎4房戶、實呎1.62萬元。

主要新盤本月近20宗撻訂

另本月主要新盤取消交易總數增至約20宗，其中永泰（0369）屯門青山公路The Carmel 26號洋房，原於去年1月以1995.7萬元售出，惟昨日取消交易撻大訂，若以沒收樓價兩成計，料買家遭殺訂近400萬元。