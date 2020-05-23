國際油價跌4% 紐油見32美元

受疫情影響，美國大量企業暫停營業。美國勞工部昨公布，美國50個州在4月失業率上升，其中43個州的失業率創1976年有紀錄以來新高。內華達州成失業率最高的州份，由於當地經濟相當依賴酒店及餐飲業，上月失業率升至28.2%。

評級機構惠譽將澳洲的評級展望下調至「負面」，但確認其AAA評級。惠譽表示，負面展望反映疫情對當地經濟和公共財政的重大影響。澳元兌美元昨最多跌0.9%，低見0.6506。此外，新西蘭財長羅伯遜（Grant Robertson）昨表示，正考慮向民眾直接發放現金，提振受疫情影響而萎縮的經濟。

日核心CPI跌0.2% 通縮壓力增

由於油價偏軟，需求轉弱，日本4月剔除生鮮食品外的核心消費價格指數（CPI）按年跌0.2%，是2016年12月以來首次錄得同比下降，顯示日本通縮壓力增加。由於國際油價偏軟的影響仍將持續，5月日本核心CPI可能繼續下行。此外，市場研究機構GfK公布，英國5月消費者信心指數跌至負34，再跌至2009年金融海嘯以來低位，反映政府雖放寬部分封鎖措施，但消費者仍然態度悲觀。

（綜合報道）

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