IBM宣布裁員 全美料數千人

IBM：競爭激烈 需保靈活性

IBM發言人巴比尼（Ed Barbini）稱，IBM所在的市場競爭激烈，需保持靈活性，IBM認識到這項商業決定為一些員工帶來困難，但相關決定是為了業務的長期健康，而受影響的員工在明年6月前仍可享有醫療津貼。

受疫情影響，科技行業掀起裁員潮。旅遊住宿平台Airbnb、召車軟件優步（Uber）相繼宣布裁減約四分之一的員工。目前未知IBM裁員多少與疫情相關，但該公司的收入連年減少。IBM在1月的一次電話會議就曾討論通過「激進的改組措施」節省成本，提高競爭力。不過IBM因裁員在去年面臨訴訟。IBM前人力資源副總裁Alan Wild稱，IBM過去幾年裁走5至10萬人，大多為老員工，讓公司看起來跟亞馬遜、Google一樣新潮。

日產考慮全球裁2萬人

此外，隨着疫情持續，需求減少，日產汽車（Nissan Motor）考慮在全球裁員2萬人，裁減的職位主要在業績惡化的歐洲及新興市場。日產希望通過減省生產部門的人力，改善經營狀况。這將會是日產1999年陷入經營危機以來，最大規模的裁員。日產的全球銷量已由2017年度的577萬輛峰值，降至2019年度的492萬輛。

（綜合報道）

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