iPhone上月內地銷售反彈160％ 研究公司警告：中國經濟未恢復 恐礙增長

不過市場研究公司IDC警告，蘋果未來數月仍面臨一些不利因素，例如中國經濟仍未恢復，消費情緒受到影響，消費者可能會選擇中、低檔手機，而蘋果此類手機只有SE一款，華為、小米等中國品牌卻有更多選擇。蘋果股價早段變化不大。不過中美關係再因香港的國安法趨緊張，美股三大指數早段下滑，道指早段跌逾百點。

中美關係再升溫 道指早段跌百點

內地為防疫情擴散，蘋果門店今年初關閉。iPhone在華銷量於2月按年大跌60％。到3月中，內地所有蘋果門店才再次營業。另一家研究機構IDC初步估計，蘋果4月向中國的零售合作伙伴賣出約300萬部iPhone。與一個月前相比，約增長30％。蘋果向中國零售合作伙伴的供貨量，可衡量未來的需求。

未推5G iPhone影響銷量

根據營銷機構WPIC的數據，蘋果4月通過天貓官方旗艦店賣出的所有產品總銷售額，按月增長40%至1.276億美元。其中通過天貓賣出的iPhone，銷售額按月增長33%至超過8000萬美元。蘋果的服務業務收入也有復蘇的迹象。這些服務包括Apple Music音樂訂閱及雲端儲存服務iCloud等。移動軟件數據分析公司Sensor Tower的數據顯示，蘋果上月在內地的服務收入達15.3億美元，按月增長7%。但分析師警告，蘋果在其關鍵的中國市場仍可能遇到困難。迄今尚未推出5G iPhone也不利蘋果未來數月的銷情，反觀華為和小米等中國手機製造商已發布5G手機。

市場研究機構Counterpoint Research預計，2020年5G設備將佔中國智能手機總銷量的40％。分析認為，消費者可能等待蘋果推出5G iPhone，在未來數月蘋果推出5G iPhone前，其整體銷量會有一定程度受到影響。

Nvidia首季收入升近四成

此外，繪圖晶片大廠Nvidia公布，在截至4月底的第一財季，收入按年增長近四成至30.8億美元，利潤按年增長133%至9.17億美元。Nvidia的遊戲業務按年增長25％至19億美元，但增長最快的是數據中心的晶片業務，按年增長80％至11.4億美元，首次突破10億美元大關。不按照美國通用會計準則，該公司上季毛利率為65.8%，較去年同期的59%顯著提升。該公司還表示，已完成對以色列晶片設計公司Mellanox的收購，將有助於發展數據中心的業務。Nvidia股價早段升2%。

（綜合報道）

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