劉國權：佐丹奴絕無賣盤打算

報道表示，現場亦有小股東表示擔心佐丹奴業績會受到新冠肺炎全球爆發所拖累，劉國權表示，此前已公布今年業績將錄得重大跌幅，未能透露更多細節。

他又表示，現時對存貨及營運成本控制會更嚴謹，員工辭職後會藉此重組架構，不會重聘人手填補空缺，公司向百貨公司收帳亦會監察得更嚴謹。

加快開拓中國以外電商業務

過往公司派息慷慨，曾「派凸」予股東。至於股息政策往後會否有變，劉國權表示，業績是其中一個影響因素，但並非絕對因素，另會檢視現金水平，若公司不需保留太多現金，會以派息及回購兩個方法回饋股東。

有小股東問到佐丹奴的電商業務表現，劉國權指出，公司已因應疫情加快開拓中國以外的電商業務，主要與第三方平台合作，而自年初至今電商生意按年增長約1.7倍。公司線上產品款式及價錢會與實體門店有差異，避免直接競爭。