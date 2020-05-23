Burberry上月同店銷售跌27%

集團表示，新冠肺炎爆發前，品牌、產品、銷售額均呈現強勁勢頭，表現超出預期，首3季同店銷售仍升4%，惟約六成零售門店在3月底關閉，第4季同店銷售跌27%。 集團又指年初至今中國和韓國銷售額已超去年同期，呈向好趨勢。展望2021財年，集團現時仍有一半門店關閉，預計截至今年6月底首季將因門店關閉高峰受嚴重影響，正利用數碼化平台加強聯繫客戶，並制定節約現金及降低營運成本的緩解計劃，當市場開始復蘇時，將快速回應並擴大收入。 Burberry在亞太地區同店銷售全年錄得中單位數字下跌，由於香港受去年8月以來示威影響，同店銷售按年跌約40%。集團首席財務官Julie Brown在電話會議中表示，目前難以評估港區國安法對港市場的影響，將密切監察情况，現時在港12間門店未有關店計劃，但相信依靠旅客的市場，未來一段長時間仍會受壓。