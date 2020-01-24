經濟

中國4月銀行結售匯順差收窄至148億美元

【明報專訊】國家外匯管理局（下稱外管局）昨日發布的數據顯示，4月份銀行結售匯順差148億美元，較3月有所收窄，但是仍為連續第5個月出現順差。此前3月份銀行結售匯順差186億美元，當時為連續第四個月順差擴大。由今年1至4月起合計，累計結售匯順差高達539億美元。

連續5個月保持順差

結售匯的順差或逆差數據，為內地外匯儲備出現變化的主要來源之一。結匯涉及外匯持有者將手上外匯賣給外匯指定銀行；售匯則涉及外匯指定銀行將外匯賣給外匯使用者。而在4月份的銀行結售匯順差中，銀行代客結售匯順差佔120億美元。

外管局新聞發言人兼總經濟師王春英形容，月內結匯意願保持平穩，購匯意願有所下降，因此4月份外匯市場運行總體穩健，疫情下市場預期總體平穩，供求處於平衡，外匯規模更穩中有升，到4月底時的外匯儲備餘額為30915億美元，較3月底時增加308億美元。

外管局表示，除銀行結售匯保持順差外，4月份非銀行部門涉外收支更重現淨流入，當月企業、個人等非銀行部門涉外收支由3月份的逆差，轉為順差49億美元。王春英還指出，4月份證券投資項下跨境資金恢復淨流入，其中，境外投資者淨增持境內債券和上市股票189億美元。

另外，月內貨物貿易跨境收支更達到135億元，按年增長76%。

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