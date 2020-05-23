經濟

漏水石屎剝落現鋼筋 住戶：等好耐

【明報專訊】土瓜灣舊樓林立，是次兩個重建項目的樓宇樓齡均逾50年，並且沒有電梯。

有業主稱，家中環境殘舊，已等待收購重建多時，但其大樓的公務員合作社仍未解散，預料討論需時，亦預期搬到較細單位。

六旬的陳先生與太太居於美善同道的善美閣，單位面積約990平方呎，由陳先生任公務員的父親於大廈建成時買入。

他指對重建「等咗好耐」，家中漏水問題嚴重，維修多次也無用，數年前沙中線建造時漏水情况更嚴重，現時天花鋼筋也因石屎剝落而露出。陳太亦說，大廈沒有電梯，上落樓梯亦感辛苦。

陳先生希望可「樓換樓」，已預期換樓後單位比現時居住的小，但大廈的公務員合作社未解散，單位亦未補地價，要待全棟10伙人討論如何處理，認為「十個人十個腦」，未知何時才能談攏。

市建局做登記 因應疫情首度不入屋

居於美善同道109號的張先生為退休護士，他亦歡迎市建局收購單位，指該區已被指要重建多年，「心理上已接受，不驚訝」，指太太對房協於啟德的專用安置屋邨感興趣，擬選擇購買。

市建局職員昨早已到兩個項目選址進行人口凍結，因應疫情首度不入屋，改於單位外與居民進行登記、播放短片，亦使用遙距控制攝錄機，要求居民協助放入屋內，拍攝記錄單位內部狀况，整個過程約大半小時。

上 / 下一篇新聞

避險潮湧 恒指挫1349點 信和太地領展跌一成 港MSCI錄海嘯後最大跌幅
避險潮湧 恒指挫1349點 信和太地領展跌一成 港MSCI錄海嘯後最大跌幅
港匯再跌 遠期匯率挫至7.83
港匯再跌 遠期匯率挫至7.83
總商會促解釋細節釋慮 廠商會指立法務實
總商會促解釋細節釋慮 廠商會指立法務實
阿里業績勝預期 ADR較港再跌2% 上季疫情下物流未通 打擊內地零售生活服務
阿里業績勝預期 ADR較港再跌2% 上季疫情下物流未通 打擊內地零售生活服務
CFO：財務報告一直按美公認會計準則編製
CFO：財務報告一直按美公認會計準則編製
匯豐渣打加H按息至H+1.4厘
匯豐渣打加H按息至H+1.4厘
大市急瀉 富途新股現5億「抽飛」
大市急瀉 富途新股現5億「抽飛」
財庫局料破產個案升 將申撥款加快處理效率
財庫局料破產個案升 將申撥款加快處理效率
投資者為對冲博反彈 追入低指數水平期權
投資者為對冲博反彈 追入低指數水平期權
市建局重建土瓜灣兩公務員合作社 擬建3000伙公私營房屋 成本料逾百億
市建局重建土瓜灣兩公務員合作社 擬建3000伙公私營房屋 成本料逾百億
擬建購物街 行人隧道連接土瓜灣站
擬建購物街 行人隧道連接土瓜灣站
中國4月銀行結售匯順差收窄至148億美元
中國4月銀行結售匯順差收窄至148億美元
Burberry上月同店銷售跌27%
Burberry上月同店銷售跌27%
劉國權：佐丹奴絕無賣盤打算
劉國權：佐丹奴絕無賣盤打算
投委會任命匯豐前高層為新總經理
投委會任命匯豐前高層為新總經理
iPhone上月內地銷售反彈160％ 研究公司警告：中國經濟未恢復 恐礙增長
iPhone上月內地銷售反彈160％ 研究公司警告：中國經濟未恢復 恐礙增長
IBM宣布裁員 全美料數千人
IBM宣布裁員 全美料數千人
國際油價跌4% 紐油見32美元
國際油價跌4% 紐油見32美元
國安法公布首天 4新盤收逾1100票 萬科香港The Campton兩日收逾1700票佔最多
國安法公布首天 4新盤收逾1100票 萬科香港The Campton兩日收逾1700票佔最多
施永青：港區國安法助樓市更穩定
施永青：港區國安法助樓市更穩定
19財團爭鴨脷洲豪宅地 港資為主
19財團爭鴨脷洲豪宅地 港資為主
話你知：龍光合景泰富項目 鴨脷洲焦點新盤
話你知：龍光合景泰富項目 鴨脷洲焦點新盤
黃竹坑站上蓋申增建6%單位至5200伙
黃竹坑站上蓋申增建6%單位至5200伙
康山3房未補價813萬沽破頂
康山3房未補價813萬沽破頂
陸振球：食息難 增港人外地退休意欲
陸振球：食息難 增港人外地退休意欲
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
OMA by the Sea 開放式逾300呎自由間隔
OMA by the Sea 開放式逾300呎自由間隔
園林設計打造異國風情
園林設計打造異國風情
多條巴士小巴線往返各區
多條巴士小巴線往返各區