漏水石屎剝落現鋼筋 住戶：等好耐

有業主稱，家中環境殘舊，已等待收購重建多時，但其大樓的公務員合作社仍未解散，預料討論需時，亦預期搬到較細單位。

六旬的陳先生與太太居於美善同道的善美閣，單位面積約990平方呎，由陳先生任公務員的父親於大廈建成時買入。

他指對重建「等咗好耐」，家中漏水問題嚴重，維修多次也無用，數年前沙中線建造時漏水情况更嚴重，現時天花鋼筋也因石屎剝落而露出。陳太亦說，大廈沒有電梯，上落樓梯亦感辛苦。

陳先生希望可「樓換樓」，已預期換樓後單位比現時居住的小，但大廈的公務員合作社未解散，單位亦未補地價，要待全棟10伙人討論如何處理，認為「十個人十個腦」，未知何時才能談攏。

市建局做登記 因應疫情首度不入屋

居於美善同道109號的張先生為退休護士，他亦歡迎市建局收購單位，指該區已被指要重建多年，「心理上已接受，不驚訝」，指太太對房協於啟德的專用安置屋邨感興趣，擬選擇購買。

市建局職員昨早已到兩個項目選址進行人口凍結，因應疫情首度不入屋，改於單位外與居民進行登記、播放短片，亦使用遙距控制攝錄機，要求居民協助放入屋內，拍攝記錄單位內部狀况，整個過程約大半小時。