市建局重建土瓜灣兩公務員合作社 擬建3000伙公私營房屋 成本料逾百億

明報記者 鍾妍

兩個項目分別為「盛德街/馬頭涌道發展項目」及「靠背壟道/浙江街發展計劃」，涉約616戶，樓宇樓齡皆逾50年，預計發展後可分別提供640個及2500個單位，當中約1000個為公營房屋單位。當中盛德街/馬頭涌道項目共有9個公務員合作社，當中有一個仍未解散，估計約154戶受影響，預計640伙私營房屋於2029年完工；靠背壟道/浙江街項目則涉28個公務員合作社，其中9個仍未解散，估計462戶受影響，項目須先由城規會審批，預計1500伙私人房屋項目於2030/31年完工，餘下1000個公營房屋單位由政府規劃。

「1/3地盤無償給政府 有財政負擔」

市建局總監（規劃及設計）區俊豪說，預計兩個項目涉逾百億元收購成本，靠背壟道/浙江街項目中，南面約三分之一地盤會預留予運房局規劃、興建及營運公營房屋，「由於三分之一地盤無償給予政府，一定會構成一些財政負擔。」

住戶可選現金補償或樓換樓

公務員合作社涉及複雜業權問題，須先獲75%社員同意解散合作社、分契、獲取業權等，再補地價給政府以撤銷地契的轉讓限制。市建局總監（收購及遷置）黃偉權表示，市建局會為住戶就散社等安排提供支援服務；市建局亦會把賠償金額其中一部分作補地價之用。黃稱，受影響自住業主會以「假設重置單位7年樓齡的價值」呎價計算現金補償，亦可選擇「樓換樓」或購買房協專用安置屋邨單位。

兩個項目共有10個合作社未解散，黃偉權指若合作社在收購時間內未能解散，或業主未補價以轉售業權等原因，以致無法完成物業買賣，市建局會尋求政府使用《收回土地條例》收回，但相關做法與業主權益的詳情由政府處理。

收不回業權 將用《收回土地條例》收地

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國估計，兩個項目收購呎價約1.7萬至1.8萬元，而補地價方面，若以過去私人發展商重建公務員合作社樓宇的方式，即地價三分之二計算，900多呎的單位約要補地價400萬至500萬元。陳指出，過去發展商欲收購公務員合作社樓宇時，多在補地價部分受阻，因業主補地價後，難以購回合適單位。

立會議員：補價2/3應調整增誘因

九龍西立法會議員陳凱欣認為，向政府補地價三分之二，對現時大部分已屆退休之齡的居民而言經濟負擔相當吃力，希望能作調整，以增加收購誘因。她亦期望是次項目可為公務員合作社重建起示範作用。