經濟

投資者為對冲博反彈 追入低指數水平期權

【明報專訊】人大推出港區國安法，加上外圍表現疲弱，拖累大市昨天大跌1349點，亦有投資者趁勢轉到期權市場活動，寧願以較高的引伸波幅作為代價，追入更低指數水平的恒生指數認購、認沽期權，藉此對冲，或伺機博反彈圖利。

本報翻查最新的恒生指數期權成交顯示，恒指認購及認沽期權成交分別集中區域在23,000點至24,600點，及22,000至24,400點。從5月、6月、7月、8月、9月及12月具成交恒指認購期權，透視出最低指數介乎19,500點至24,200點，當中即月（5月份）認購期權最低。同一組恒指認沽期權透視出最低的指數介乎10,000點至18,700點，以12月份的期權最低。

若以5月份恒指認購及認沽期權分別在最低19,500點及17,100點錄得成交為例，用作衡量期權價格高昂與否的引伸波幅，分別高達72.9%及94.5%，比成交集中區域的認購及認沽期權的20%至30%引伸波幅為高。試圖尋底者的交易對手不多，因此平倉不易。

恒指熊證重貨區仍在24900點至25099點

至於牛熊證方面，資料顯示，昨晚恒指熊證重貨區仍在24,900點至25,099點之間，但相對期指張數大減1113張至1002張，即有一半已沽出獲利。恒指牛證方面，收回價在22,700點至22,899點的區間，相對期指張數大增1207張至1542張。

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