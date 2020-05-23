經濟

大市急瀉 富途新股現5億「抽飛」

【明報專訊】大市急瀉嚇退新股資金，移動支付平台新股移卡（9923）昨日亦受氣氛拖累，統計6家券商數據，全日僅淨增12.37億元孖展。其中內地散戶眾多的券商富途，更顯示有近5億元「抽飛」。不過外電報道指出，移卡仍計劃上限定價，主要是因為近期新股表現理想，而且業務位於內地，與香港情况關連不大。

本報統計顯示，移卡最終獲銀行及券商借出341.87億元孖展，相當於公開發售超購207倍，部分大型券商昨日新借出1億或2億元。

有報道指出，移卡國際配售已錄得超額認購。同日截孖展的海納智能（1645），在本地券商輝立出現小規模「抽飛」，最終孖展額相當公開發售超購95倍。

開拓藥業首掛 收市升6.7%

昨日掛牌未盈利生科新股開拓藥業（9939）則成功保住賺幅。開拓開市後最多曾升14%，下午穩守21元，收市升6.7%，報21.5元。每手500股，每手帳面賺675元。但對認購「頂頭槌飛」的孖展大戶而言，要7%升幅才能打和，最終要蝕息逾千元。

其他生科半新股昨日則普遍繼續下跌。沛嘉醫療（9996）跌4.4%，康方生物（9926）跌5%；至於周四急挫逾一成的康希諾（6185）回升3.7%。

網易京東傳下月11及18日掛牌

彭博社昨日引消息人士報道，兩大中概股巨頭網易及京東，分別預計將在6月11日及6月18日掛牌，並同在本周四尋求通過港交所聆訊。

其中，京東所期望的掛牌日期，亦是其在內地「618購物節」活動舉辦日子。據報，京東預計將集資20億美元（約為156億港元）。

上 / 下一篇新聞

避險潮湧 恒指挫1349點 信和太地領展跌一成 港MSCI錄海嘯後最大跌幅
避險潮湧 恒指挫1349點 信和太地領展跌一成 港MSCI錄海嘯後最大跌幅
港匯再跌 遠期匯率挫至7.83
港匯再跌 遠期匯率挫至7.83
總商會促解釋細節釋慮 廠商會指立法務實
總商會促解釋細節釋慮 廠商會指立法務實
阿里業績勝預期 ADR較港再跌2% 上季疫情下物流未通 打擊內地零售生活服務
阿里業績勝預期 ADR較港再跌2% 上季疫情下物流未通 打擊內地零售生活服務
CFO：財務報告一直按美公認會計準則編製
CFO：財務報告一直按美公認會計準則編製
匯豐渣打加H按息至H+1.4厘
匯豐渣打加H按息至H+1.4厘
財庫局料破產個案升 將申撥款加快處理效率
財庫局料破產個案升 將申撥款加快處理效率
投資者為對冲博反彈 追入低指數水平期權
投資者為對冲博反彈 追入低指數水平期權
市建局重建土瓜灣兩公務員合作社 擬建3000伙公私營房屋 成本料逾百億
市建局重建土瓜灣兩公務員合作社 擬建3000伙公私營房屋 成本料逾百億
漏水石屎剝落現鋼筋 住戶：等好耐
漏水石屎剝落現鋼筋 住戶：等好耐
擬建購物街 行人隧道連接土瓜灣站
擬建購物街 行人隧道連接土瓜灣站
中國4月銀行結售匯順差收窄至148億美元
中國4月銀行結售匯順差收窄至148億美元
Burberry上月同店銷售跌27%
Burberry上月同店銷售跌27%
劉國權：佐丹奴絕無賣盤打算
劉國權：佐丹奴絕無賣盤打算
投委會任命匯豐前高層為新總經理
投委會任命匯豐前高層為新總經理
iPhone上月內地銷售反彈160％ 研究公司警告：中國經濟未恢復 恐礙增長
iPhone上月內地銷售反彈160％ 研究公司警告：中國經濟未恢復 恐礙增長
IBM宣布裁員 全美料數千人
IBM宣布裁員 全美料數千人
國際油價跌4% 紐油見32美元
國際油價跌4% 紐油見32美元
國安法公布首天 4新盤收逾1100票 萬科香港The Campton兩日收逾1700票佔最多
國安法公布首天 4新盤收逾1100票 萬科香港The Campton兩日收逾1700票佔最多
施永青：港區國安法助樓市更穩定
施永青：港區國安法助樓市更穩定
19財團爭鴨脷洲豪宅地 港資為主
19財團爭鴨脷洲豪宅地 港資為主
話你知：龍光合景泰富項目 鴨脷洲焦點新盤
話你知：龍光合景泰富項目 鴨脷洲焦點新盤
黃竹坑站上蓋申增建6%單位至5200伙
黃竹坑站上蓋申增建6%單位至5200伙
康山3房未補價813萬沽破頂
康山3房未補價813萬沽破頂
陸振球：食息難 增港人外地退休意欲
陸振球：食息難 增港人外地退休意欲
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
OMA by the Sea 開放式逾300呎自由間隔
OMA by the Sea 開放式逾300呎自由間隔
園林設計打造異國風情
園林設計打造異國風情
多條巴士小巴線往返各區
多條巴士小巴線往返各區