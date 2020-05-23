大市急瀉 富途新股現5億「抽飛」

本報統計顯示，移卡最終獲銀行及券商借出341.87億元孖展，相當於公開發售超購207倍，部分大型券商昨日新借出1億或2億元。

有報道指出，移卡國際配售已錄得超額認購。同日截孖展的海納智能（1645），在本地券商輝立出現小規模「抽飛」，最終孖展額相當公開發售超購95倍。

開拓藥業首掛 收市升6.7%

昨日掛牌未盈利生科新股開拓藥業（9939）則成功保住賺幅。開拓開市後最多曾升14%，下午穩守21元，收市升6.7%，報21.5元。每手500股，每手帳面賺675元。但對認購「頂頭槌飛」的孖展大戶而言，要7%升幅才能打和，最終要蝕息逾千元。

其他生科半新股昨日則普遍繼續下跌。沛嘉醫療（9996）跌4.4%，康方生物（9926）跌5%；至於周四急挫逾一成的康希諾（6185）回升3.7%。

網易京東傳下月11及18日掛牌

彭博社昨日引消息人士報道，兩大中概股巨頭網易及京東，分別預計將在6月11日及6月18日掛牌，並同在本周四尋求通過港交所聆訊。

其中，京東所期望的掛牌日期，亦是其在內地「618購物節」活動舉辦日子。據報，京東預計將集資20億美元（約為156億港元）。