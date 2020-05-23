匯豐渣打加H按息至H+1.4厘

據了解，加按息的決定雖然在昨日定下，時機上與港區國安法、股市大跌及拆息抽升一致，但其實匯豐及渣打早在上周已有意調整，主要原因亦是考慮到經濟環境轉差，信用卡及私人貸款的延期還款風險正在提升，顧慮到零售銀行業務的全盤風險溢價，加上低息環境下利潤微薄，因此決定加按息。

具體而言，匯豐的按揭貸款若在600萬元以下，H按息率將由H+1.3厘加至H+1.4厘，貸款額在600萬至2000萬元，加至H+1.35厘，而貸款額在2000萬元以上，才維持H+1.3厘不變。而H按的封頂水平及P按，均維持P減2.5厘不變，以目前最優惠利率5厘計算，即實際封頂及P按按息，為2.5厘。

匯豐貸款額2000萬以上 維持H+1.3厘

兩家銀行均未有否認。匯豐發言人表示，該行會定期檢視按揭利率，並會因應市場情况作出相應調整，該行會繼續致力確保本港的按揭市場能夠健康及可持續發展。

渣打發言人表示，該行不時檢討按揭產品優惠，於釐定按揭息率及回贈水平時會考慮多方面因素，包括與客戶關係、貸款金額等，最終息率及回贈水平將視乎個別客戶情况。

恒生鄭慧敏強調沒裁員計劃

恒生銀行（0011）行政總裁鄭慧敏昨日在股東會上提到，低息環境對整個銀行業界均有負面影響，而且客戶需求及活動減少，消費活動下跌，該行會保持審慎方針營運，做好風險管理；但她強調該行沒有裁員計劃。