阿里業績勝預期 ADR較港再跌2% 上季疫情下物流未通 打擊內地零售生活服務

明報記者 葉子晴

就新冠肺炎爆發的影響，集團首席財務官武衛在績後電話中表示，由於疫情下供應鏈及勞動力暫時中斷，部分訂單因物流未通而無法進行正常經營活動，因此內地零售市場及本地生活服務業務，產生負面影響，季內來自零售市場的佣金按年下降2%，而本地生活服務如「餓了麼」等收入按年跌8%。

阿里美國預託證券（ADR）昨晚開市後，股價早段跌逾5%，折合每股194元，較港收市跌2.1%。阿里昨日在港收報198.2元，跌3.8%。

料下財年總收入逾6500億 GMV淨增長達萬億

以業務分部計，集團來自核心商業業務的全年收入按年升35%至6159億元，升幅較去年同期收窄；雲計算業務收入按年升62%至400.16億元；數碼媒體及娛樂業務收入按年升12%至269.48億元；創新科技及其他收入則按年增加42%至66.43億元。截至今年3月底止，阿里在中國零售市場移動月活躍用戶數達到8.46億，按年淨增長1.25億，單季淨增長2200萬。集團全年整體商品交易額（GMV）為7.05萬億元，當中內地零售市場GMV達6.59萬億元。集團估計，基於目前對國內消費及企業數字化發展加快，預計下個財年的總收入將會超過6500億元，估計下個財年GMV淨增長達1萬億元。

4月內地零售銷售額已恢復至去年底水平

問及疫後消費力會否減弱，阿里首席執行官張勇認為，內地的消費力仍在，但消費的品類會出現改變，新鮮食品、日用品等會更受歡迎，有別於以往更多集中在衣服及化妝品等。他表示，天貓線上實物商品GMV截至今年3月底的第四季度同比增長一成，主要來自日用必需品、家庭用品等快消品，以及消費電子產品強勁需求帶動，兩項品類合共按年增長25%。

武衛補充，由新財年（即4月）開始，集團在內地零售市場的銷售額已經恢復至去年12月底止季度水平。另外，疫情下阿里為商家提供多項補貼，惹來外界關注會否降低其經營利潤。武衛回應稱，阿里不會以燒錢的方式來尋求GMV的增長，任何的投資都會是高效及可持續。