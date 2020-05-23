經濟
港區國安法

港匯再跌 遠期匯率挫至7.83

【明報專訊】中央擬訂立港區國安法，港匯連續兩日下跌。昨日早上港匯雖然一度回穩至7.752，不過午後歐洲時段起再度下挫，最低曾見7.7575。截至昨晚10時半報7.7562，比周四下跌15點子（1元等於1萬點子）。港元12個月遠期匯率則大幅下跌，截至晚上10時半報7.834，大跌304點子，與即期港匯的價差達到781點子之多。金管局昨晚表示，港元市場運作正常，局方會繼續監察市場情况，並按照聯繫匯率機制保持港元匯率穩定。

金管局：港元市場運作正常

上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，昨港匯顯示有資金從港元流走，但幅度不嚴重。遠期匯價急跌反映港元貶值預期。

港元拆息昨日全線上升，隔夜拆息上升22點子（1厘等於100點子），報0.3417厘，與按揭息率掛鈎的1個月拆息重上1厘，報1.0189厘，按日升39點子。過去變幅甚低的長期拆息，6個月和12個月拆息亦上升逾8點子，撇除3月中因美元流動性抽緊外，升幅為一年以來最多。

澳新銀行：未見大幅度資金流動

對於港區國安法會否引起資金外流，澳新銀行大中華區首席經濟師楊宇霆表示，應留意即期市場情况，昨日即期港匯跌幅不大，亦沒有特別大幅的資金流入或流出，就此因素而言認為影響並不大。他認為，遠期港匯急跌與港元拆息上升有關，股市因為國安法、兩會不設今年經濟增長目標等不利因素影響急跌，因此收緊港元現金流動性。

[港區國安法]

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