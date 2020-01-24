避險潮湧 恒指挫1349點 信和太地領展跌一成 港MSCI錄海嘯後最大跌幅

北水淨流入44億 兩月最多

昨晚恒指夜期低開後，曾經回升至23,000點之上，不過及後又受美股下跌拖累，截至晚上10時45分報22,893點，低水37點。恒指昨早裂口低開523點，當早上11時傳出中央國安部門將會在港設立機構之後，跌幅進一步擴大，午後跌幅最多達到1402點，收市報22,930點，跌1349點，是逾兩年以來最大單日跌幅。反映中資股的國企指數收報9426點，跌424點或4.3%，跌幅較恒指小。內地投資者趁機撈底，港股通早段未見異動，到下午買盤急增，全日淨流入44.13億元，是3月底以來最多。

本地地產股重創，信和置業（0083）跌10.3%，為跌幅最大的藍籌股；以商業房地產為主的太古地產（1972）及領展（0823）亦跌一成，希慎（0014）大跌9.9%。MSCI香港指數跌幅創金融海嘯後最大，佔指數比重約25%的友邦保險（1299）昨日大跌9.41%，另外匯控（0005）跌6.88%，收報35.85元，創11年新低，中銀香港（2388）跌7.8%，恒生（0011）跌7.05%，港交所（0388）跌4.43%。

林鄭：制度穩健 可受短暫衝擊

去年美國通過《香港人權及民主法案》，本月初美國國務卿蓬佩奧表示，國務院押後向國會提交有關香港的報告，因為想觀察兩會期間會否進一步削弱香港自治。美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，昨日股市反應反映市場憂慮美國會如何回應，給予香港的特殊地位是否有變，例如早前限制政府退休基金投資A股，或可套用於在港上市的中國股票。他亦認為，事件反映中美關係惡化，中國不理會引起美國反彈，也出手訂立港區國安法，增加下一輪貿易談判的難度。

特首林鄭月娥昨晚被問及國安法立法消息一出、本港股市大跌時表示，金融市場有波動、股市有升有跌，不用太擔心，強調香港金融制度穩健，可承受短暫衝擊。

未跌出橫行區間 耀才：本地股先行捱沽

昨日恒指雖然大陰燭下跌，但仍未走出3月底以來、22,800點至24,800點之間的橫行區間（見圖）。耀才證券研究部總監植耀輝認為，與本地因素相關度高的港股，因不明朗因素先行捱沽，市况轉差連內地企業亦一同下跌，以至50隻藍籌全線跌。他預料一旦跌穿橫行區間，恒指再向下試的可能較大。

第一上海首席策略師葉尚志認為，環球經濟表現不佳，港區國安法只是下跌的觸發點，恒指若跌穿波幅區間，預料會逐步下試3月19日的低位21,139點。本港經濟衰退幅度比其他地區更大，本地零售、收租、銀行等行業都應該避開，不過內地互聯網股則可以逐步吸納。

明報記者

[港區國安法]