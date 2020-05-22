經濟

香港地產

內地生2.6萬租名城3房 重返高峰價

【明報專訊】疫情紓緩下，部分內地生重返本港租賃市場。向來是內地大學生承租熱點的大圍名城，受社會運動及新冠肺炎疫情影響，曾出現退租及減租潮，但近月疫情回穩，屋苑亦再現內地生承租個案。

市場消息稱，名城1期5座中層NA室，實用677方呎，3房間隔，向山景，近日獲就讀本地大學的內地生以2.6萬元承租，呎租38元，重返高峰期水平。據悉，單位由數名學生合租，並一次過繳付全年租金。單位業主於2013年以783萬元購入上址，租金回報約4厘。

油翠苑3房未補價800萬破頂

另外，未補地價居屋亦接連錄得破頂成交，市場消息稱，油塘油翠苑C座高層9室，實用639方呎，3房間隔，新近於居二市場以800萬元沽出，實呎12,520元，成交價為屋苑未補地價市場新高，打破上月屋苑另一3房戶以773萬元未補價成交所創下的屋苑紀錄。原業主2010年9月249.7萬元未補價購入，帳面賺550.3萬元或2.2倍。

美聯業務董事黃淑賢表示，青衣青泰苑A座中層7室，實用554方呎，屬3房間隔，新近以555萬元獲綠表客承接，實呎10,018元，呎價創屋苑未補地價市場新高，而成交價亦屬屋苑同類單位未補價新高。原業主則於1987年以約32.9萬元未補價入市，現帳面賺約522.1萬元或約15倍。

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