經濟

香港地產

希慎銅鑼灣BizHouse 371呎月租1.9萬元起

【明報專訊】因應市場上對彈性空間的需求，希慎（0014）推出生活與工作空間共融的銅鑼灣Bizhouse（意為Business in House），將住宅單位結合生活及工作用途。項目正招租，建築面積371方呎，附設裝修及獨立廚廁，月租由1.9萬元起，呎租60元起。

生活與工作空間共融

希慎首席營運總監呂幹威表示，項目原作為翻新住宅出租，有感市場上對工作空間的追求，嘗試打造一個全新的生活及工作模式的空間，故創立了Bizhouse。項目自今年農曆新年後軟銷，已租出3個單位，月租由1.9萬至4萬元，租期約1至2年，月租包括管理費及地租，其他費用如電話、光纖網絡、水電煤等，則需由租戶自行承擔。

Bizhouse位於銅鑼灣白沙道12號，項目原為唐樓，希慎早於1986年購入，並在2003年重建並加裝升降機，2018年斥資3000萬元進行翻新。項目樓高6層，提供12伙，每層3伙，單位建築面積由317至546方呎，每戶附設裝修及獨立廚廁，另設天台可供租戶租用。

周大福續租銅鑼灣廣場舖 低7年前八成　

商舖市場方面，市場消息指，銅鑼灣廣場1期15至18號地舖獲連鎖珠寶金行周大福（1929）以月租26.25萬元續租，較對上2018年續租時月租94.66萬元，大減68.41萬元或72%，租期僅1年，至2021年7月。周大福1998年起已承租，當時月租僅34.88萬元，至零售高峰2013年時，月租曾高見132.8萬元，即新租金較高峰下跌106.55萬元或80%。另中原寫字樓部副分區營業董事馬勁松表示，灣仔會展廣場辦公大樓中層全層，面積19180方呎，去年4月起招租，當時每呎叫租80元，業主現下調呎租37.5%至50元，月租約95.9萬元。

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