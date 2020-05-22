萬科香港收購醫局街舊樓 擴區內版圖

兩項目申強拍 料可建23萬呎

萬科香港今年初推出西營盤的15 Western Street後，最新推售位於長沙灣The Campton。截至昨晚，The Campton昨單日收逾580個認購登記，按首批94伙計，超額逾5倍。事實上，集團近年積極在港增加土儲。萬科或有關人士早年曾就深水埗海壇街244至276號舊樓申請強拍，地盤面積共18,745方呎，可建樓面約16.87萬方呎。周銘禧表示集團現正對醫局街221至233號舊樓展開強拍申請。他相信未來長沙灣的商業活動將會增加，對住宅需求亦相應上升，長沙灣將逐漸變天。周續稱，集團現有規劃項目，足夠未來3至4年發展，並認為近月樓市已逐漸回復正常水平，可見購買力陸續釋放，亦反映本港剛性需求持續，展望下半年樓市平穩發展。

Campton昨收逾580票 超額5倍

至於The Campton會所，為貫徹「明日生活」設計概念，特別與電競品牌Razer（雷蛇）合作，為住客提供Esports Arena電競空間，屬新盤罕見設施。建築物外觀設計，更是美感與實用性兼具，除牆身用上金銅色網狀裝飾外，亦以QR Code為創作靈感，仿照中國大宅門戶的鏤空雕刻，配合線條、光暗塑造層次，營造未來感。另住客匙卡運用了RFID（Radio Frequency Identification ，無線射頻辨識）技術，可透過非接觸式作自動識別，亦即屆時住客只要隨身攜帶匙卡，無需掏出可自由通行屋苑大堂及會所等地。

明報記者 張允亭

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