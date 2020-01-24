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英皇半山捌號181呎折實489萬入場

【明報專訊】新盤市况熾熱，樓花期約10個月的英皇國際（0163）西半山摩羅廟街半山捌號，昨日公佈首批價單，成為九日內第五個開價的全新盤。項目首批30伙，折實平均實呎29,820元，與恒地今年初推出的羅便臣道The Richmond首批均呎29,998元相若。首批中逾半單位為實用面積約200方呎開放式戶，令入場費折實低見489萬元，料為2013年一手新例生效後，西半山入場費最低新盤。

西半山近年最低入場費新盤

據首批價單顯示，單位實用面積介乎181至311方呎，入場單位為5樓D室開放式戶，實用181方呎，定價520萬元，如買家選擇最高折扣6%的付款方法，折實價488.8萬元，折實實呎27,006元，預料為2013年一手新例生效後，西半山入場最低新盤單位。至於最低呎價單位為5樓C室一房戶，實用310方呎，折實價798萬元 ，折實實呎25,741元。英皇執行董事張炳強指， 首批單位全數低於1000萬元，並有3伙單位折實後低於500萬元，定價已考慮疫情及經濟等因素，並指首推單位希望以吸引價格起動市場，若與市價相比，是次預留約10%水位。

呎價2.98萬 與Richmond相若

對比同區今年開價新盤，如恒地羅便臣道The Richmond，該盤1月份公布首批30伙價單，折實平均實呎29,998元，與是次半山捌號相若。不過，由於半山捌號入場單位更細，故相較The Richmond 入場單位折實價598. 8萬元為低。值得留意，項目總數99伙，全部均連家具出售。

半山捌號前身為一幢6層高舊樓，原由金朝陽（0878）持有，期後獲英皇國際於2015年7月以4.03億元收購，並重建成現時樓高29樓的住宅大樓，地契年期為999年（由1857年9月起計）。以可建樓面約3.22萬方呎計，每方呎樓面地價約1.25萬元。

另外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指近月樓市趨旺，部份二手大型屋苑自3月份起均錄得不俗升幅，預料中原城市領先指數CCL有機會在年底重上約190點高位。

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