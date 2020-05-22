Wetland 2期收萬票 疫市新盤票王 超額49倍 1年來收票最多新盤

明報記者 林尚民

明日Wetland 2期開售的200伙，涵蓋2房、3房及別墅單位戶型，當中兩房佔約六成，發展商早於上周三公布首批價單，涉及140伙，折實平均實呎11,388元，2房折實約483萬元入場，與去年12月底開價、今年1月初推售的1期相若。

較今年初1期首輪收票多三成

項目上周五起收票，至昨日截止認購。發展商表示，目前核數仍在進行中，初步點算項目過去7日累計約1萬票，以首輪發售200伙計，超額認購49倍，為去年5月會德豐（0020）首輪推售將軍澳日出康城MONTARA錄得約1.8萬票後，近一年來收票最多的新盤，更比今年1月Wetland 1期共收7370票多逾三成。樓盤今日將預先進行抽籤，明日起發售，項目將設A、B兩組，A組買家可購入1至5伙單位，B組買家限購最多2伙。

事實上，現時市場仍有多個大型樓盤準備推出，會德豐繼今年3月推售將軍澳日出康城後，將推出鄰近藍田港鐵站的觀塘茜發道項目第一期。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目命名為KOKO HILLS，目前正待批預售樓花同意書，希望可如期下月推售，價錢會以同區及何文田鄰近港鐵站新項目作參考。

茜發道KOKO HILLS最快下月推

黃光耀稱，整個茜發道項目分三期推出，第一期KOKO HILLS提供413伙，實用約300餘至1300餘方呎，由1房至4房，當中2房、3房約佔八成，並有約五至六成單位可望維港景。他又表示，區內兩個大型屋苑匯景花園及麗港城共有約1.2萬伙，但樓齡近30年，相信有一批換樓客。另外，黃又稱，雖然失業率有所上升，但現時樓價有輕微調整，樓價「相對可以接受」，若市民收入及工作穩定，反而是入市時候，並相信樓價有機會已見底，料在年中至年底樓價會反彈，幅度會比上半年跌幅為大，今年樓價仍有升幅。他補充，集團今年目前為止，主力推出將軍澳日出康城項目，暫售約600伙，套現約58億元。

此外，信置（0083）牽頭發展、已屆現樓多年的奧運站帝峯‧皇殿，昨上載新樓書，據悉，項目只餘6座75樓A室待售，單位實用807方呎另連594方呎平台，屬特大1房間隔，料稍後推出招標。