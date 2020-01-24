疫情下愛爾蘭護士宿舍需求強勁 投資100萬歐元 滿5年每年住1天即可申入籍

Hartshorn指，如考慮以都柏林移民投資計劃（ IIP ）移民愛爾蘭，門檻相對其他國家低，只要乎合六項要求即可申請，當中包括申請人年滿18歲、最小擁有200萬歐元（約1699.04萬元）、沒有犯罪紀錄，即使是18歲以下兒童或18至24歲需供養的年青人亦可一同申請。投資要求方面，需投資至少3年及以100萬歐元（約849.52萬元）投資在一家愛爾蘭企業即可。不少國家要求申請移民人士每年要在地當逗留至少30天，但愛爾蘭在「移民監」方面較為寬鬆，每年只需在當地居住1天即可，最簡單的方法是在愛爾蘭跨年，即可一次過完成2年的移民監。住滿5年就可申請入籍，手續簡單。

接40港人都柏林移民投資計劃申請

以IIP申請移民愛爾蘭的好處是審批快，只需6個月即可知道結果。申請人沒有語言要求限制、亦不需面試，移民申請一日未批核，亦不需作任何投資。Hartshorn續稱，即使英國脫歐後，愛爾蘭公民亦可以自由進出英國以及歐洲地區，倘若想長居英國亦會較歐洲公民容易申請。至目前為止，公司已收到40名香港人投資移民愛爾蘭的申請，他們普遍選擇投資社會住房或護士宿舍。

Hartshorn指，公司旗下亦有不同投資項目可供選擇，如位於都柏林洛赫欣尼（Loughshinny）及都柏林北郊（Northwood）的護士宿舍。在市區亦有不同的公寓可選擇，由於都柏林是當地首都，因此交通會較為便利。他指出，如參加公司的IIP計劃並投資護士宿舍，他們會提供4%的回報，但投資期限為5年。公司目前仍有項目在施工階段，為確保投資者信心，工地會有攝影機長時間拍攝，早前曾因新冠肺炎疫情而導致項目延遲，但公司已於月內後工，相信未來難再出現延遲情况。

免費教育涵蓋小學至高中

如帶同子女移民到愛爾蘭，難免會擔心當地的教育制度。事實上，當地由小學至高中都是免費教育，大學學費亦不算昂貴，就以工程設計為例，每年學費由9000歐元至20,000歐元不等；醫科每年學費由30,000歐元至46,000歐元不等，普遍就讀3年即可取得學士學位，個別學科則需4年。

近年愛爾蘭的經濟有所改善，根據愛爾蘭國家統計局的資料顯示，當地失業率由2012年的15.45%，回落至2019年的5.28%。儘管在新冠肺炎疫情影響下，未見失業率有大幅上升，今年四月份，失業率維持於5.4%水平。

當地一半人平均月入1.22萬歐元

如考慮在當地工作，亦要留意當地稅收制度，當地除了要繳交收入所得稅，亦要購買相關的社會保險。稅率分別為20%及40%，假設個人標準稅率為35,300歐元，如每月薪金不超過2941.6歐元，則會採取20%的標準稅率，超過部份則會以40%較高隨率計算。不過當地稅率制度與香港亦有相同之處，如有供養父母或小孩亦可得到一定的免稅額。如在當地，可能大部份人都需要採用較高稅制，根據研究顯示，當地人有超過一半國民平均年薪為14.7萬歐元，即平均月入為1.22萬歐元。不同職業薪水會有差異，但當地亦講究年資，經驗越豐富，人工就愈高，一旦工作兩年至五年，其人工增幅較應屆畢業生高至少三成。教育程度亦影響人工增幅，擁有學士學位人士的收入較同齡人士高24%。

明報記者 黃清瑤

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