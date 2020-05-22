湯文亮：是誰關了逃生門

一手樓搶走二手購買力

老友問究竟什麼是逃生門，與正門有何分別，難怪老友會這樣問，因為現在大部分香港樓宇太細，只有正門，連後門也沒有，莫講話逃生門，正門與逃生門最大分別，就是正門是從外向內推入，而逃生門是從內向外推出，而正門可以有一扇門或者兩扇門，而逃生門一定是有兩扇，可以用最短時間打開大門，令更多人可以逃生，如果大家仲唔明白，今日可以去睇場戲，睇完戲離開的時候，EXIT下面的就是逃生門。

既然政府沒有關上逃生門，究竟是誰關上了樓市兩扇逃生門，我講大家未必會相信，其中一扇是由地產商關上，大家都知道，新樓熱賣，消耗了不少購買力，二手樓就會冷清，變相關了一扇逃生門，另一扇逃生門是自動門，樓市雖然在一片劈價聲下，樓價指數仍然上升，既然樓價上升，就沒有逃生的必要，逃生門亦自動關上。

一下子全撤辣 恐釀人踩人

老友始終話政府應該取消辣招，打開逃生門，是否逃生就由業主自己決定，老友有多少不明白，好似去一家有六間小戲院的戲院睇戲，本來各小戲院的散場時間不同，雖然大戲院只得兩個出口，但可以應付自如，但如果大戲院突然決定腰斬所有電影，各小戲院同時散場，兩個出口又不足應付所有觀眾在短時間內離開，可能會出現人踩人事件，逃生變自尋死路。同樣道理，政府如果突然取消SSD，賣樓的人突然增加，樓價下跌，反而會出現更多負資產者，所以，逃生門是不能夠任意打開，要有序進行，才可以避免人踩人事件或者樓價急跌。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]